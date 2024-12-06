«Ирадж Азизпур (Ирк)» – «Никита Иванов (Рос)». 06.12.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ирадж Азизпур (Ирк) проведет 06.12.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Никита Иванов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ирадж Азизпур (Ирк) — Никита Иванов (Рос) пройдет 06.12.2024, и можно не сомневаться, что в 16:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ирадж Азизпур (Ирк) имеет две победы нокаутом, а Никита Иванов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ирадж Азизпур (Ирк) — Никита Иванов (Рос):

победа Ирадж Азизпур (Ирк) – 0, ничья – 0, победа Никита Иванов (Рос) – 0

Прогноз на матч Ирадж Азизпур (Ирк) – Никита Иванов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06.12.2024 :

Букмекерские конторы на бой Ирадж Азизпур (Ирк) — Никита Иванов (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Ирадж Азизпур (Ирк) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ирадж Азизпур (Ирк) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ирадж Азизпур (Ирк) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ирадж Азизпур (Ирк) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Никита Иванов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Никита Иванов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Никита Иванов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Никита Иванов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Никита Иванов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Ирадж Азизпур (Ирк) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ирадж Азизпур (Ирк) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ирадж Азизпур (Ирк) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ирадж Азизпур (Ирк) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ирадж Азизпур (Ирк) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Никита Иванов (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Никита Иванов (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Никита Иванов (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Никита Иванов (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Никита Иванов (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ирадж Азизпур (Ирк) – Никита Иванов (Рос) 06.12.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ирадж Азизпур (Ирк) и Никита Иванов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Ирадж Азизпур (Ирк) и Никита Иванов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ирадж Азизпур (Ирк) и Никита Иванов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ирадж Азизпур (Ирк) и Никита Иванов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ирадж Азизпур (Ирк) будет намного сильнее, чем Никита Иванов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Ирадж Азизпур (Ирк) в данный момент сильнее, нежели Никита Иванов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ирадж Азизпур (Ирк)

Как бы Ирадж Азизпур (Ирк) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Ирадж Азизпур (Ирк) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Ирадж Азизпур (Ирк) дрался на ринге только с представителями своей страны. Ирадж Азизпур (Ирк) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Ирадж Азизпур (Ирк) совершенно не работает над собственной защитой.

Никита Иванов (Рос)

Прошлый бой Никита Иванов (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Никита Иванов (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Никита Иванов (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Никита Иванов (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Ирадж Азизпур (Ирк) — Никита Иванов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06.12.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ирадж Азизпур (Ирк) — Никита Иванов (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ирадж Азизпур (Ирк) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Ирадж Азизпур (Ирк) — Никита Иванов (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Никита Иванов (Рос) выиграет нокаутом.

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