«Муроджон Ахмадалиев (Узб)» – «Рикардо Еспиноза Франко (Мек)». 15.12.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Муроджон Ахмадалиев (Узб) проведет 15 декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рикардо Еспиноза Франко (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 00:00 по московскому времени Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Рикардо Еспиноза Франко (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 15 декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Рикардо Еспиноза Франко (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Муроджон Ахмадалиев (Узб).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Рикардо Еспиноза Франко (Мек):

победа Муроджон Ахмадалиев (Узб) – 1.1, ничья – 21, победа Рикардо Еспиноза Франко (Мек) – 7.47

Прогноз на матч Муроджон Ахмадалиев (Узб) – Рикардо Еспиноза Франко (Мек) Бои, титульный бой, 15 декабря :

Букмекерские конторы на бой Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Рикардо Еспиноза Франко (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.1 и 7.47.

История личных встреч

На профессиональном ринге Муроджон Ахмадалиев (Узб) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Муроджон Ахмадалиев (Узб) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Муроджон Ахмадалиев (Узб) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Муроджон Ахмадалиев (Узб) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Муроджон Ахмадалиев (Узб) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Рикардо Еспиноза Франко (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Рикардо Еспиноза Франко (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Рикардо Еспиноза Франко (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Рикардо Еспиноза Франко (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Рикардо Еспиноза Франко (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Муроджон Ахмадалиев (Узб) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Муроджон Ахмадалиев (Узб) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Муроджон Ахмадалиев (Узб) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Муроджон Ахмадалиев (Узб) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Рикардо Еспиноза Франко (Мек) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рикардо Еспиноза Франко (Мек) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рикардо Еспиноза Франко (Мек) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рикардо Еспиноза Франко (Мек) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Муроджон Ахмадалиев (Узб) – Рикардо Еспиноза Франко (Мек) 15.12.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Рикардо Еспиноза Франко (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Рикардо Еспиноза Франко (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Рикардо Еспиноза Франко (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Рикардо Еспиноза Франко (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Муроджон Ахмадалиев (Узб) легко справится с таким соперником, как Рикардо Еспиноза Франко (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Рикардо Еспиноза Франко (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рикардо Еспиноза Франко (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Муроджон Ахмадалиев (Узб)

Свою самую выдающуюся победу Муроджон Ахмадалиев (Узб) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Муроджон Ахмадалиев (Узб) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Муроджон Ахмадалиев (Узб) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Муроджон Ахмадалиев (Узб) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Муроджон Ахмадалиев (Узб) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Рикардо Еспиноза Франко (Мек)

На данный момент Рикардо Еспиноза Франко (Мек) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Рикардо Еспиноза Франко (Мек) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Рикардо Еспиноза Франко (Мек) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Рикардо Еспиноза Франко (Мек) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Рикардо Еспиноза Франко (Мек) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Рикардо Еспиноза Франко (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 15 декабря

Никто не сомневается, что Муроджон Ахмадалиев (Узб) намного сильнее, чем Рикардо Еспиноза Франко (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Рикардо Еспиноза Франко (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рикардо Еспиноза Франко (Мек) выиграет нокаутом.

http://rockaluga.ru/cat2-1178402-stavki-na-match-vellington-feniks-makartur-sidney-prognoz-na-futbol-ot-14-12-24/