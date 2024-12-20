«Ромен Дебиен (Фра)» – «Михаэль Лебот (Фра)». 20.12.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ромен Дебиен (Фра) — Михаэль Лебот (Фра). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ромен Дебиен (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 20 декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ромен Дебиен (Фра) — Михаэль Лебот (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 22:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ромен Дебиен (Фра) — Михаэль Лебот (Фра):

победа Ромен Дебиен (Фра) – 0, ничья – 0, победа Михаэль Лебот (Фра) – 0

Прогноз на матч Ромен Дебиен (Фра) – Михаэль Лебот (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 декабря :

Так как Ромен Дебиен (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Михаэль Лебот (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Ромен Дебиен (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Ромен Дебиен (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Ромен Дебиен (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Ромен Дебиен (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Ромен Дебиен (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Ромен Дебиен (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Михаэль Лебот (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Михаэль Лебот (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Михаэль Лебот (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Михаэль Лебот (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Михаэль Лебот (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Ромен Дебиен (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ромен Дебиен (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ромен Дебиен (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ромен Дебиен (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Михаэль Лебот (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Михаэль Лебот (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Михаэль Лебот (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Михаэль Лебот (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Михаэль Лебот (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Михаэль Лебот (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Михаэль Лебот (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ромен Дебиен (Фра) – Михаэль Лебот (Фра) 20.12.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ромен Дебиен (Фра) и Михаэль Лебот (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ромен Дебиен (Фра) и Михаэль Лебот (Фра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ромен Дебиен (Фра) легко справится с таким соперником, как Михаэль Лебот (Фра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Ромен Дебиен (Фра) — Михаэль Лебот (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Михаэль Лебот (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ромен Дебиен (Фра)

Как бы Ромен Дебиен (Фра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Ромен Дебиен (Фра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Ромен Дебиен (Фра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Ромен Дебиен (Фра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Ромен Дебиен (Фра) совершенно не работает над собственной защитой.

Михаэль Лебот (Фра)

Михаэль Лебот (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Михаэль Лебот (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Михаэль Лебот (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Михаэль Лебот (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Михаэль Лебот (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Ромен Дебиен (Фра) — Михаэль Лебот (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 декабря

На титульный бой Ромен Дебиен (Фра) — Михаэль Лебот (Фра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Ромен Дебиен (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Михаэль Лебот (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat3-1178468-prognoz-na-match-inter-udineze-19-12-24/