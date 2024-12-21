«Мозес Итаума (Анг)» – «Демси МакКин (Авс)». 21.12.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мозес Итаума (Анг) — Демси МакКин (Авс) на 21-го декабря 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мозес Итаума (Анг) и Демси МакКин (Авс) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

В 23:00 по московскому времени Мозес Итаума (Анг) и Демси МакКин (Авс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21-го декабря 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мозес Итаума (Анг) и Демси МакКин (Авс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мозес Итаума (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мозес Итаума (Анг) — Демси МакКин (Авс):

победа Мозес Итаума (Анг) – 0, ничья – 0, победа Демси МакКин (Авс) – 0

Прогноз на матч Мозес Итаума (Анг) – Демси МакКин (Авс) Бои, титульный бой, 21-го декабря 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мозес Итаума (Анг) станет победителем боя. Если выиграет Демси МакКин (Авс), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мозес Итаума (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мозес Итаума (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мозес Итаума (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мозес Итаума (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мозес Итаума (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Демси МакКин (Авс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Демси МакКин (Авс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Демси МакКин (Авс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Демси МакКин (Авс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Демси МакКин (Авс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Мозес Итаума (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мозес Итаума (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мозес Итаума (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мозес Итаума (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Демси МакКин (Авс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Демси МакКин (Авс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Демси МакКин (Авс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Демси МакКин (Авс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Демси МакКин (Авс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Демси МакКин (Авс) должен задуматься о своей обороне.

Мозес Итаума (Анг) – Демси МакКин (Авс) 21.12.24

Появление на ринге таких бойцов, как Мозес Итаума (Анг) и Демси МакКин (Авс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мозес Итаума (Анг) и Демси МакКин (Авс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мозес Итаума (Анг) и Демси МакКин (Авс). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мозес Итаума (Анг) и Демси МакКин (Авс) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мозес Итаума (Анг) и Демси МакКин (Авс) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Мозес Итаума (Анг) и Демси МакКин (Авс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мозес Итаума (Анг) — Демси МакКин (Авс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Демси МакКин (Авс).

Мозес Итаума (Анг)

На самом деле Мозес Итаума (Анг) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Мозес Итаума (Анг) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Мозес Итаума (Анг) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Мозес Итаума (Анг) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Мозес Итаума (Анг) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Демси МакКин (Авс)

В данный момент Демси МакКин (Авс) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Демси МакКин (Авс) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Демси МакКин (Авс) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Демси МакКин (Авс) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Мозес Итаума (Анг) — Демси МакКин (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го декабря 2024 года

Так как Мозес Итаума (Анг) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Демси МакКин (Авс).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Мозес Итаума (Анг) — Демси МакКин (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мозес Итаума (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.