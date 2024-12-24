«Ёсики Такэи (Япо)» – «Юттапонг Тонгди (Таи)». 24.12.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ёсики Такэи (Япо) — Юттапонг Тонгди (Таи) на 24 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ёсики Такэи (Япо) и Юттапонг Тонгди (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 14:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ёсики Такэи (Япо) — Юттапонг Тонгди (Таи) пройдет 24 декабря, и можно не сомневаться, что в 14:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ёсики Такэи (Япо) имеет две победы нокаутом, а Юттапонг Тонгди (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ёсики Такэи (Япо) — Юттапонг Тонгди (Таи):

победа Ёсики Такэи (Япо) – 1.26, ничья – 17, победа Юттапонг Тонгди (Таи) – 4.07

Прогноз на матч Ёсики Такэи (Япо) – Юттапонг Тонгди (Таи) Бои, титульный бой, 24 декабря :

Ставки по коэффициенту 1.26 окажутся выигрышными, если Ёсики Такэи (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Юттапонг Тонгди (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.07.

История личных встреч

В свои 32 года Ёсики Такэи (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ёсики Такэи (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ёсики Такэи (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ёсики Такэи (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ёсики Такэи (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Юттапонг Тонгди (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Юттапонг Тонгди (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Юттапонг Тонгди (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Юттапонг Тонгди (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Юттапонг Тонгди (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Ёсики Такэи (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ёсики Такэи (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ёсики Такэи (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ёсики Такэи (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ёсики Такэи (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ёсики Такэи (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Юттапонг Тонгди (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Юттапонг Тонгди (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Юттапонг Тонгди (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Юттапонг Тонгди (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Юттапонг Тонгди (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Юттапонг Тонгди (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Юттапонг Тонгди (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ёсики Такэи (Япо) – Юттапонг Тонгди (Таи) 24.12.24

Появление на ринге таких бойцов, как Ёсики Такэи (Япо) и Юттапонг Тонгди (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ёсики Такэи (Япо) и Юттапонг Тонгди (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ёсики Такэи (Япо) и Юттапонг Тонгди (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ёсики Такэи (Япо) и Юттапонг Тонгди (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ёсики Такэи (Япо) и Юттапонг Тонгди (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Ёсики Такэи (Япо) и Юттапонг Тонгди (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Ёсики Такэи (Япо) — Юттапонг Тонгди (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Юттапонг Тонгди (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ёсики Такэи (Япо)

На самом деле Ёсики Такэи (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Ёсики Такэи (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Ёсики Такэи (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Ёсики Такэи (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Ёсики Такэи (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Юттапонг Тонгди (Таи)

В своей карьере Юттапонг Тонгди (Таи) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Юттапонг Тонгди (Таи) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Юттапонг Тонгди (Таи) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Юттапонг Тонгди (Таи) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Ёсики Такэи (Япо) — Юттапонг Тонгди (Таи). Прогноз и ставки на матч. Бои 24 декабря

Вряд ли Ёсики Такэи (Япо) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Юттапонг Тонгди (Таи), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Ёсики Такэи (Япо) — Юттапонг Тонгди (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ёсики Такэи (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.