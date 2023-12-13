«Александр Сарнавский (Рос)» – «Адриано Мартинс (Бра)». 27.12.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 27-го декабря состоится интересный поединок Александр Сарнавский (Рос) — Адриано Мартинс (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 21:00 по московскому времени Александр Сарнавский (Рос) и Адриано Мартинс (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 27-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Александр Сарнавский (Рос) и Адриано Мартинс (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Александр Сарнавский (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Сарнавский (Рос) — Адриано Мартинс (Бра):

победа Александр Сарнавский (Рос) – 1.26, ничья – 60, победа Адриано Мартинс (Бра) – 3.79

Прогноз на матч Александр Сарнавский (Рос) – Адриано Мартинс (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го декабря :

По коэффициенту 1.26 ставить на то, что выиграет Александр Сарнавский (Рос) не очень выгодно, а вот Адриано Мартинс (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.79.

История личных встреч

На данный момент Александр Сарнавский (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Александр Сарнавский (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Александр Сарнавский (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Александр Сарнавский (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Адриано Мартинс (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Адриано Мартинс (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Адриано Мартинс (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Адриано Мартинс (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Адриано Мартинс (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Александр Сарнавский (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Александр Сарнавский (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Александр Сарнавский (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Александр Сарнавский (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Александр Сарнавский (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Адриано Мартинс (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Адриано Мартинс (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Адриано Мартинс (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Адриано Мартинс (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Адриано Мартинс (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Адриано Мартинс (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Адриано Мартинс (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Александр Сарнавский (Рос) – Адриано Мартинс (Бра) 27.12.24

Появление на ринге таких бойцов, как Александр Сарнавский (Рос) и Адриано Мартинс (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Александр Сарнавский (Рос) и Адриано Мартинс (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Александр Сарнавский (Рос) и Адриано Мартинс (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Александр Сарнавский (Рос) — Адриано Мартинс (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Александр Сарнавский (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Александр Сарнавский (Рос) — Адриано Мартинс (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Адриано Мартинс (Бра).

Александр Сарнавский (Рос)

Несмотря на то, что Александр Сарнавский (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Александр Сарнавский (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Александр Сарнавский (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Александр Сарнавский (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Адриано Мартинс (Бра)

Сейчас Адриано Мартинс (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Адриано Мартинс (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Адриано Мартинс (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Адриано Мартинс (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Адриано Мартинс (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Александр Сарнавский (Рос) — Адриано Мартинс (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го декабря

В настоящее время Александр Сарнавский (Рос) и Адриано Мартинс (Бра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Александр Сарнавский (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Александр Сарнавский (Рос) будет намного сильнее, чем Адриано Мартинс (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat2-1178472-prognoz-na-match-union-santa-fe-taleres-kordova-ot-eksperta-27-12-24/