«Тихиро Сузуки (Япо)» – «Клебер Койке (Япо)». 31.12.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 31 декабря должен состояться бой Тихиро Сузуки (Япо) — Клебер Койке (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 11:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тихиро Сузуки (Япо) и Клебер Койке (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 31 декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тихиро Сузуки (Япо) — Клебер Койке (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 11:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тихиро Сузуки (Япо) — Клебер Койке (Япо):

победа Тихиро Сузуки (Япо) – 0, ничья – 0, победа Клебер Койке (Япо) – 0

Прогноз на матч Тихиро Сузуки (Япо) – Клебер Койке (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31 декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Тихиро Сузуки (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Клебер Койке (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тихиро Сузуки (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тихиро Сузуки (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тихиро Сузуки (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тихиро Сузуки (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тихиро Сузуки (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Клебер Койке (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Клебер Койке (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Клебер Койке (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Клебер Койке (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Клебер Койке (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Тихиро Сузуки (Япо) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Тихиро Сузуки (Япо) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Тихиро Сузуки (Япо) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Тихиро Сузуки (Япо) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Тихиро Сузуки (Япо) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Клебер Койке (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Клебер Койке (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Клебер Койке (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Клебер Койке (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Тихиро Сузуки (Япо) – Клебер Койке (Япо) 31.12.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тихиро Сузуки (Япо) и Клебер Койке (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тихиро Сузуки (Япо) и Клебер Койке (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Тихиро Сузуки (Япо) и Клебер Койке (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Тихиро Сузуки (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Клебер Койке (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Тихиро Сузуки (Япо) будет намного сильнее, чем Клебер Койке (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Тихиро Сузуки (Япо) и Клебер Койке (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Клебер Койке (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Тихиро Сузуки (Япо)

Свою самую выдающуюся победу Тихиро Сузуки (Япо) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Тихиро Сузуки (Япо) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Тихиро Сузуки (Япо) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Тихиро Сузуки (Япо) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Тихиро Сузуки (Япо) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Клебер Койке (Япо)

В данный момент Клебер Койке (Япо) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Клебер Койке (Япо) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Клебер Койке (Япо) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Клебер Койке (Япо) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тихиро Сузуки (Япо) — Клебер Койке (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31 декабря

В настоящее время Тихиро Сузуки (Япо) и Клебер Койке (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Тихиро Сузуки (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Тихиро Сузуки (Япо) и Клебер Койке (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Тихиро Сузуки (Япо) выиграет с помощью нокаута.

http://evolvegame.ru/cat4-710084-segodnya-match-ural-east-ural-west-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-30-12-24/