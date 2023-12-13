«Давид Бенавидес (США)» – «Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб)». 02.02.25. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 02-го февраля состоится интересный поединок Давид Бенавидес (США) — Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 07:00 по московскому времени Давид Бенавидес (США) и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02-го февраля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Давид Бенавидес (США) и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Давид Бенавидес (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давид Бенавидес (США) — Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб):

победа Давид Бенавидес (США) – 1.69, ничья – 17, победа Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) – 2.262

Прогноз на матч Давид Бенавидес (США) – Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) Бои, титульный бой, 02-го февраля :

Из-за того, что все ставят на то, что Давид Бенавидес (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.69. А котировка на то, что Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) будет сильнее повысилась до 2.262.

История личных встреч

На данный момент Давид Бенавидес (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Давид Бенавидес (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Давид Бенавидес (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Давид Бенавидес (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Давид Бенавидес (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Давид Бенавидес (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Давид Бенавидес (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Давид Бенавидес (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Давид Бенавидес (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Давид Бенавидес (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) должен задуматься о своей обороне.

Давид Бенавидес (США) – Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) 02.02.25

Появление на ринге таких бойцов, как Давид Бенавидес (США) и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Давид Бенавидес (США) и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Давид Бенавидес (США) и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Давид Бенавидес (США) и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Давид Бенавидес (США) и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Давид Бенавидес (США) — Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Давид Бенавидес (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Давид Бенавидес (США) — Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Давид Бенавидес (США)

Хотя Давид Бенавидес (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Давид Бенавидес (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Давид Бенавидес (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Давид Бенавидес (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Давид Бенавидес (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб)

На данный момент Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Давид Бенавидес (США) — Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го февраля

В настоящее время Давид Бенавидес (США) и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Давид Бенавидес (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Давид Бенавидес (США) сейчас находится на пике формы, так что Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Давид Бенавидес (США).