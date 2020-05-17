Ференцварош — Мезоковешди-Жори СЕ: хозяева сыграют в свой футбол

«Ференцварош» – «Мезоковешди-Жори СЕ». 17.05.20. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба Ференцварош запретил своим подопечным вплоть до 17-го мая покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК Мезоковешди-Жори СЕ. По московскому времени в 12:00 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК Ференцварош имеет только одну победу, а поражений было три.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Ференцварош и Мезоковешди-Жори СЕ, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Ференцварош сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Мезоковешди-Жори СЕ прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Ференцварош и команда Мезоковешди-Жори СЕ всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ференцварош — Мезоковешди-Жори СЕ:

Так как футбольный клуб Ференцварош считается фаворитом данной встречи, то на его победу букмекеры дают невысокий коэффициент 2. Намного выше котировка стоит на победу ФК Мезоковешди-Жори СЕ — 3.26, а также хороший коэффициент стоит на ничью — 3.68.

Прогноз на матч Ференцварош – Мезоковешди-Жори СЕ (Товарищеские матчи клубов, матч национального перевентсва, воскресенье, 17-го мая):Футбольный клуб Ференцварош получил от букмекеров на свою победу котировку 2, а по коэффициенту 3.26 можно сделать ставку на выигрыш ФК Мезоковешди-Жори СЕ. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Ференцварош и команды Мезоковешди-Жори СЕ нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Ференцварош и команда Мезоковешди-Жори СЕ – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Ференцварош – Мезоковешди-Жори СЕ 17.05.20

Футбольный поединок Ференцварош — Мезоковешди-Жори СЕ был перенесен на 17-го мая, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 12:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Ференцварош и Мезоковешди-Жори СЕ играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Ференцварош и команды Мезоковешди-Жори СЕ нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Ференцварош и команда Мезоковешди-Жори СЕ будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Ференцварош и команды Мезоковешди-Жори СЕ является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Ференцварош – Мезоковешди-Жори СЕ (17-го мая), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Ференцварош и команды Мезоковешди-Жори СЕ на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Ференцварош находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Мезоковешди-Жори СЕ выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Мезоковешди-Жори СЕ, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Ференцварош, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Ференцварош и команда Мезоковешди-Жори СЕ не так часто задействуют фланги при атаках.

Ференцварош

Болельщики футбольного клуба Ференцварош уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Ференцварош вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Мезоковешди-Жори СЕ

В этом сезоне футболисты клуба Мезоковешди-Жори СЕ сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Мезоковешди-Жори СЕ много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Мезоковешди-Жори СЕ подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Мезоковешди-Жори СЕ не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Ференцварош – Мезоковешди-Жори СЕ

Очень интересное противостояние ждет всех любителей футбола. Команда Ференцварош и команда Мезоковешди-Жори СЕ будут определять сильнейшего в очном противостоянии. Оба клуба продемонстрировали в нынешнем сезоне неплохой футбол, поэтому наши эксперты решили проанализировать данный матч, и предложить свои ставки. Итак, фаворитом матча мы видим хозяев поля, которые в родных стенах демонстрируют отличные результаты в нынешнем сезоне. Клуб потерпел в родных стенах всего несколько поражений, что является одним из лучших результатов. Гости, несмотря на то, что показали в выездных матчах достойный футбол, пока не могут похвастаться стабильностью, особенно в матчах с сильными соперниками, поэтому в этом противостоянии мы советуем делать ставки на победу хозяев поля. Относительно общего тотала, то в составе одной и другой команды достаточно футболистов, которые умеют забивать голы буквально из ничего, используя для взятия ворот любую возможность. Это означает, что заявленный букмекерами тотал команды скорее всего перебьют, поэтому мы рекомендуем ставить тотал голов матча на больше. Общее количество нарушений и желтых 4карточек мы тоже рассматриваем на больше, так как эта встреча – принципиальное противостояние для одной и другой команды, поэтому нарушений и предупреждений должно быть много. Общий тотал угловых здесь все же стоит играть на меньше, так как вряд ли соперники позволят друг другу часто атаковать, следовательно, стандартов в этом матче не должно быть много.

Матч закончится выигрышем Ференцварош — 2, ничья в матче — 3.68, матч закончится выигрышем Мезоковешди-Жори СЕ — 3.26.



Ференцварош — Мезоковешди-Жори СЕ. Прогноз и ставки на матч. Товарищеские матчи клубов 17-го мая

Благодаря тому, что хозяева поля добились важных побед в прошлых турах, они смогли гарантировать себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому подходят к матчу с одним из лидеров чемпионата в отличном настроении. А вот команда Мезоковешди-Жори СЕ пока не может похвастаться хорошими достижениями. Клуб, хоть и находится в числе претендентов на высокие места в чемпионате, пока не гарантировал себе участие в престижном клубном турнире на будущий сезон, а впереди у гостей непростой график, где соперниками будут непростые команды. Поэтому, менеджер гостей заявил, что его подопечные постараются сделать все возможное, чтобы добиться победы в матче с футболистами команды Мезоковешди-Жори СЕ. Несмотря на то, что в гости приезжает известный футбольный клуб, менеджер хозяев поля сообщил, что в ближайшем матче планирует сделать ставку на молодых футболистов. Из этого следует, что команда Ференцварош будет выступать в неоптимальном составе, поэтому наши эксперты рекомендуют делать ставку на победу команды Мезоковешди-Жори СЕ в этом матче. Учитывая, что оба клуба играют в атакующий футбол, в этом матче мы ждем много забитых голов. Оба клуба умеют забить, об этом свидетельствует статистика команд в чемпионате и в матчах между собой. Так что, ставка на тотал больше голов в игре является оправданной. Еще симпатичной выглядит ставка на общий тотал желтых карточек и нарушений правил на меньше, так как команда Ференцварош и команда Мезоковешди-Жори СЕ являются не грубыми командами, и в матчах между собой редко совершают много фолов и получают много карточек.

«Ференцварош»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Ференцварош было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Ференцварош в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Ференцварош неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«Мезоковешди-Жори СЕ»

В этом сезоне футбольный клуб Мезоковешди-Жори СЕ продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Мезоковешди-Жори СЕ демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Мезоковешди-Жори СЕ дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

Между футболистами команды Ференцварош и футболистами команды Мезоковешди-Жори СЕ состоится принципиальный футбольный матч, результат которого окажет существенное влияние на распределение команд в нижней части турнирной таблицы. Учитывая, что до конца чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, этот результат может оказать решающее влияние на то, кто из соперников будет выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне, а кому предстоит отправиться в низший дивизион. Естественно, дополнительной мотивации на победу в матче командам не надо, так как сама возможность остаться в высшем дивизионе – отличный стимул. Менеджеры уже заявили, что футболисты готовы играть только на победу, и полностью готовы провести в атаках все 90-то минут матча. Других слов от менеджеров и не ожидали, а вот относительно готовности команд, то у каждого из соперников в преддверии очного матча наметились определенные проблемы с составами. У каждой из команд, по разным причинам, на поле не смогут выйти несколько ведущих футболистов. Это серьезные потери, которые могут внести свои коррективы в ход матча. Наши эксперты сосредоточились на анализе различных факторов, которые позволят сделать интересные прогнозы на матч команды Ференцварош и команды Мезоковешди-Жори СЕ. Мы практически не сомневаемся в том, что матч получится жестким, так как соперники вряд ли будут жалеть друг друга, так как слишком высока цена поражения. Мы ждем осторожной игры, преимущественно в центре поля, так как никто из соперников не захочет форсировать события со старта матча. С более детальными прогнозами можно ознакомиться ниже.

«Ференцварош» — «Мезоковешди-Жори СЕ»: кто фаворит грядущей встречи?

Ференцварош — Мезоковешди-Жори СЕ. Прогноз на футбол (17.05.20)

Непростой матч ждет всех любителей футбола. Команда Ференцварош сыграет с футболистами команды Мезоковешди-Жори СЕ. Мы уже говорили о том, что сейчас, в преддверии окончания чемпионата, все матчи между командами будут иметь весомое значение, так как обоим соперникам необходим только положительный результат. Напомним, что оба клуба сейчас ведут борьбу за то, чтобы удержать верхние строчки турнирной таблицы, однако, учитывая большую конкуренцию, сделать это очень непросто. Очный матч – отличная возможность отобрать очки у прямого конкурента, однако сделать это будет очень и очень непросто. В первую очередь, в таком противостоянии следует обращать внимание на фолы. Рефери будет очень принципиальный, поэтому фолы и общий тотал желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. Вдобавок к этим ставкам, можно рассмотреть ставки на пенальти и удаление, ведь футболисты не будут церемониться друг с другом. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как матч будет проходить, преимущественно, в центре поля, следовательно, стандартов будет мало. Общий тотал забитых голов в этом матче мы тоже рассматриваем на меньше. У команды Ференцварош и команды Мезоковешди-Жори СЕ хорошая защита, которая меньше всех пропустила в этом чемпионате, да и характер матча не позволяет обеим командам бежать вперед, забывая об обороне. Относительно фаворита, скорее тут отдадим предпочтение хозяевам поля, за счет поддержки родных трибун, однако от ставок на исход воздержимся, так как такие матчи лучше смотреть, чем делать на них ставки.

Ференцварош — Мезоковешди-Жори СЕ: хозяева сыграют в свой футбол

Эксперты нашего ресурса – это настоящие профессионалы, которые ежедневно занимаются анализом линий букмекерских контор в поисках интересных футбольных матчей. В принципе, составить интересный адекватный прогноз можно на любой футбольный матч. Для этого не обязательно, чтобы этот футбольный матч был противостоянием грандов известной европейской футбольной лиги. Главное, чтобы букмекеры предлагали хорошую роспись и возможность сделать ставку на солидную сумму. Сегодня, когда большинство букмекеров предлагают ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, причем, речь идет не только о ставках на основные исходы, но и о ставках на статистику, эксперты нашего ресурса начали больше уделять времени прогнозированию статистических исходов футбольных матчей. Это гораздо проще, чем прогнозировать исходы, так как статистика легка для понимания, ресурсы со статистическими данными более доступны в Интернете и их проще анализировать. Многие боятся делать ставки на статистику, аргументируя это тем, что такие ставки похожи на подбрасывание монетки. Мы предлагаем понаблюдать за нашей работой, и вы поймете, что это не так, а ставки на статистику – наиболее выгодные ставки на футбол.

Футбольные аналитики отлично знают, что Ференцварош и Мезоковешди-Жори СЕ в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

Ференцварош – Мезоковешди-Жори СЕ: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Ференцварош и команда Мезоковешди-Жори СЕ, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.