Los Angeles Clippers (Aomine) — Los Angeles Lakers (Ruza). Прогноз, ставки на матч (18.05.20)

18-го мая 2020 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) примет соперника по национальному первенству Los Angeles Lakers (Ruza).



В 03:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Los Angeles Clippers (Aomine) – Los Angeles Lakers (Ruza). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Los Angeles Clippers (Aomine) — Los Angeles Lakers (Ruza):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) проводит на своей площадке, и 18-го мая 2020 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Los Angeles Lakers (Ruza). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Los Angeles Clippers (Aomine), а один раз сильнее были игроки БК Los Angeles Lakers (Ruza).

Los Angeles Clippers (Aomine)

Сейчас баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Los Angeles Clippers (Aomine) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Los Angeles Lakers (Ruza)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Los Angeles Lakers (Ruza) травмированы только игроки глубокого резерва.

«Los Angeles Clippers (Aomine)» — «Los Angeles Lakers (Ruza)»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Los Angeles Clippers (Aomine) — Los Angeles Lakers (Ruza), который организаторы собираются провести 18-го мая 2020 года. По московскому времени начало данной игры будет в 03:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine).



Los Angeles Clippers (Aomine) — Los Angeles Lakers (Ruza) (18-го мая 2020 года), ставки и коэффициенты

Los Angeles Clippers (Aomine)

В этом сезоне баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Los Angeles Lakers (Ruza)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Los Angeles Clippers (Aomine) — Los Angeles Lakers (Ruza) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18-го мая 2020 года сыграет матч против БК Los Angeles Lakers (Ruza). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Los Angeles Clippers (Aomine) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Los Angeles Clippers (Aomine) — Los Angeles Lakers (Ruza): хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Los Angeles Lakers (Ruza) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Los Angeles Clippers (Aomine) — Los Angeles Lakers (Ruza). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Aomine) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Los Angeles Clippers (Aomine) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Los Angeles Lakers (Ruza) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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