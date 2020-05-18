Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL): ставим на двойные ошибки

Прогноз и ставка на матч Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL) 18-го мая 2020 года

18-го мая 2020 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Джон Миллман (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Пьер-Юге Эрбер (SRL).



Букмекерские конторы расширили свою линию до 18-го мая 2020 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL). А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Джон Миллман (SRL), выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 18-го мая 2020 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL) вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Джон Миллман (SRL) и Пьер-Юге Эрбер (SRL) не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 12:00 по МСК.

Джон Миллман (SRL)

Болельщики ожидали, что на этом турнире Джон Миллман (SRL) продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Джон Миллман (SRL) в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Джон Миллман (SRL) сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Джон Миллман (SRL) немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Пьер-Юге Эрбер (SRL)

Нынешняя форма, которую демонстрирует Пьер-Юге Эрбер (SRL) еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Пьер-Юге Эрбер (SRL) постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Пьер-Юге Эрбер (SRL) пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Пьер-Юге Эрбер (SRL) не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Пьер-Юге Эрбер (SRL) не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL)

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Прогноз и ставка на матч Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL) 18-го мая 2020 года

Джон Миллман (SRL)

На данном турнире Джон Миллман (SRL) выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Джон Миллман (SRL) выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Джон Миллман (SRL) допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Джон Миллман (SRL) особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Джон Миллман (SRL), это умение играть на травяных кортах.

Пьер-Юге Эрбер (SRL)

Выступать в зале Пьер-Юге Эрбер (SRL) не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Пьер-Юге Эрбер (SRL) старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Пьер-Юге Эрбер (SRL) принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Пьер-Юге Эрбер (SRL) демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Пьер-Юге Эрбер (SRL) даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Пьер-Юге Эрбер (SRL) хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джон Миллман (SRL) и Пьер-Юге Эрбер (SRL), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джон Миллман (SRL) и Пьер-Юге Эрбер (SRL) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джон Миллман (SRL), и Пьер-Юге Эрбер (SRL) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL): ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Джон Миллман (SRL) и Пьер-Юге Эрбер (SRL), так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Джон Миллман (SRL) и Пьер-Юге Эрбер (SRL) уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джон Миллман (SRL) — Пьер-Юге Эрбер (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Джон Миллман (SRL) и Пьер-Юге Эрбер (SRL).



http://evolvegame.ru/cat3-263033-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-esteli-chontales-17-05-20/