Пэйдж Мэри Хуриган — Катарина Йокич. Прогноз, ставки на матч (22.05.20)

22-го мая в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата США, в котором на корт выйдут Пэйдж Мэри Хуриган , а противостоять в этом поединке будет Катарина Йокич.



Судья теннисного матча Пэйдж Мэри Хуриган — Катарина Йокич должен дать знак о старте игры в 01:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 22-го мая, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Пэйдж Мэри Хуриган имеет четыре победы, то Катарина Йокич может похвастаться лишь двумя победами.



Пэйдж Мэри Хуриган — Катарина Йокич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22-го мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 01:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Пэйдж Мэри Хуриган имеет на своем счету три победы, Катарина Йокич может похвастаться четырьмя.

Пэйдж Мэри Хуриган

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Пэйдж Мэри Хуриган находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Пэйдж Мэри Хуриган является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Пэйдж Мэри Хуриган умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Пэйдж Мэри Хуриган обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Пэйдж Мэри Хуриган может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Катарина Йокич

На этом турнире Катарина Йокич играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Катарина Йокич все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Катарина Йокич не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Катарина Йокич уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Катарина Йокич на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Катарина Йокич пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

США, Пэйдж Мэри Хуриган — Катарина Йокич

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Пэйдж Мэри Хуриган — Катарина Йокич. Прогноз, ставки на матч(22.05.20)

Пэйдж Мэри Хуриган

На данный момент Пэйдж Мэри Хуриган занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Пэйдж Мэри Хуриган снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Пэйдж Мэри Хуриган не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Пэйдж Мэри Хуриган не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Катарина Йокич

Катарина Йокич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Катарина Йокич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Катарина Йокич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Катарина Йокич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Катарина Йокич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Пэйдж Мэри Хуриган — Катарина Йокич Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пэйдж Мэри Хуриган — Катарина Йокич: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Пэйдж Мэри Хуриган сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Катарина Йокич имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Пэйдж Мэри Хуриган – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пэйдж Мэри Хуриган — Катарина Йокич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пэйдж Мэри Хуриган и Катарина Йокич проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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