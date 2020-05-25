Борна Чорич (SRL) — Эллиотт Бенчетри (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.20)

Прогноз и ставка на матч Борна Чорич (SRL) — Эллиотт Бенчетри (SRL) 25-го мая 2020 года

25-го мая 2020 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Борна Чорич (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Эллиотт Бенчетри (SRL).



Борна Чорич (SRL) сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25-го мая 2020 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Эллиотт Бенчетри (SRL). По Москве данный поединок начнется в 17:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Эллиотт Бенчетри (SRL), одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Борна Чорич (SRL) — Эллиотт Бенчетри (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 25-го мая 2020 года встречаются Борна Чорич (SRL) и Эллиотт Бенчетри (SRL). Начало поединка запланировано на 17:00 по МСК. Борна Чорич (SRL) является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Борна Чорич (SRL)

Болельщики ожидали, что на этом турнире Борна Чорич (SRL) продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Борна Чорич (SRL) в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Борна Чорич (SRL) сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Борна Чорич (SRL) немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Эллиотт Бенчетри (SRL)

На этом турнире Эллиотт Бенчетри (SRL) играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Эллиотт Бенчетри (SRL) все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Эллиотт Бенчетри (SRL) не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Эллиотт Бенчетри (SRL) уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Эллиотт Бенчетри (SRL) на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Эллиотт Бенчетри (SRL) пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Борна Чорич (SRL) и Эллиотт Бенчетри (SRL). Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Борна Чорич (SRL) и Эллиотт Бенчетри (SRL) должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Борна Чорич (SRL) — Эллиотт Бенчетри (SRL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.05.20)

Борна Чорич (SRL)

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Борна Чорич (SRL), ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Борна Чорич (SRL) уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Борна Чорич (SRL) старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Борна Чорич (SRL), является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Борна Чорич (SRL) не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Борна Чорич (SRL) все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Борна Чорич (SRL) точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Эллиотт Бенчетри (SRL)

Выступать в зале Эллиотт Бенчетри (SRL) не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Эллиотт Бенчетри (SRL) старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Эллиотт Бенчетри (SRL) принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Эллиотт Бенчетри (SRL) демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Эллиотт Бенчетри (SRL) даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Эллиотт Бенчетри (SRL) хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Борна Чорич (SRL) — Эллиотт Бенчетри (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Борна Чорич (SRL) и Эллиотт Бенчетри (SRL) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Борна Чорич (SRL) и Эллиотт Бенчетри (SRL) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Борна Чорич (SRL) и Эллиотт Бенчетри (SRL) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Борна Чорич (SRL) — Эллиотт Бенчетри (SRL): погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Борна Чорич (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Борна Чорич (SRL) и Эллиотт Бенчетри (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Эллиотт Бенчетри (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Борна Чорич (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Эллиотт Бенчетри (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Борна Чорич (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Борна Чорич (SRL) — Эллиотт Бенчетри (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Борна Чорич (SRL) и Эллиотт Бенчетри (SRL) букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Борна Чорич (SRL) и Эллиотт Бенчетри (SRL) проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-264406-prognozy-i-stavki-na-match-ivan-yacuk-patrik-dachek-24-05-20/