Виктория Голубич (SRL) — Тэйлор Таунсенд (SRL). Прогноз, ставки на матч (26.05.20)

26.05.2020 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Виктория Голубич (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Тэйлор Таунсенд (SRL).



Букмекерские конторы расширили свою линию до 26.05.2020, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Виктория Голубич (SRL) — Тэйлор Таунсенд (SRL). А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Виктория Голубич (SRL), выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виктория Голубич (SRL) — Тэйлор Таунсенд (SRL):

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Виктория Голубич (SRL) — Тэйлор Таунсенд (SRL), которая пройдет 26.05.2020 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Виктория Голубич (SRL)

Пока Виктория Голубич (SRL) не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Виктория Голубич (SRL) находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Виктория Голубич (SRL) будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Виктория Голубич (SRL) довольно неплохо играет на данном покрытии.



Тэйлор Таунсенд (SRL)

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Тэйлор Таунсенд (SRL) теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Тэйлор Таунсенд (SRL) имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Тэйлор Таунсенд (SRL) испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Тэйлор Таунсенд (SRL) выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Тэйлор Таунсенд (SRL) занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Виктория Голубич (SRL) — Тэйлор Таунсенд (SRL)

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL). Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL) в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL) имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Виктория Голубич (SRL) — Тэйлор Таунсенд (SRL) 26.05.2020

Виктория Голубич (SRL)

На данном турнире Виктория Голубич (SRL) выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Виктория Голубич (SRL) выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Виктория Голубич (SRL) допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Виктория Голубич (SRL) особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Виктория Голубич (SRL), это умение играть на травяных кортах.

Тэйлор Таунсенд (SRL)

На этом турнире Тэйлор Таунсенд (SRL) играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Тэйлор Таунсенд (SRL) какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Тэйлор Таунсенд (SRL) уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Тэйлор Таунсенд (SRL) много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Тэйлор Таунсенд (SRL) сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Тэйлор Таунсенд (SRL) не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Виктория Голубич (SRL) — Тэйлор Таунсенд (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL). И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL) встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL) довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL) подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Виктория Голубич (SRL) — Тэйлор Таунсенд (SRL): ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL), наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Виктория Голубич (SRL) сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Тэйлор Таунсенд (SRL) имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Виктория Голубич (SRL) – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL) на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Виктория Голубич (SRL) — Тэйлор Таунсенд (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Виктория Голубич (SRL) и Тэйлор Таунсенд (SRL), подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-264621-prognoz-na-match-sokol-zhizhkov-b-mff-e-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-25-05-20/