Седрик-Марсель Штебе (SRL) — Праджнеш Гуннесваран (SRL). Прогноз, ставки на матч(28.05.20)

Прогноз и ставка на матч Седрик-Марсель Штебе (SRL) — Праджнеш Гуннесваран (SRL) 28.05.2020

28.05.2020 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Седрик-Марсель Штебе (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Праджнеш Гуннесваран (SRL).



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Седрик-Марсель Штебе (SRL) — Праджнеш Гуннесваран (SRL), так что увидеть игру мастеров ракетки можно 28.05.2020, а его начало по МСК будет в 14:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Седрик-Марсель Штебе (SRL). В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Седрик-Марсель Штебе (SRL) — Праджнеш Гуннесваран (SRL):

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 28.05.2020 встречаются Седрик-Марсель Штебе (SRL) и Праджнеш Гуннесваран (SRL). Начало поединка запланировано на 14:30 по МСК. Седрик-Марсель Штебе (SRL) является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Седрик-Марсель Штебе (SRL)

Седрик-Марсель Штебе (SRL), несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Седрик-Марсель Штебе (SRL) может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Седрик-Марсель Штебе (SRL) входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Седрик-Марсель Штебе (SRL) еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Седрик-Марсель Штебе (SRL) сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Праджнеш Гуннесваран (SRL)

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Праджнеш Гуннесваран (SRL)в шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Праджнеш Гуннесваран (SRL) играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Праджнеш Гуннесваран (SRL) держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Праджнеш Гуннесваран (SRL) демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Праджнеш Гуннесваран (SRL) находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Седрик-Марсель Штебе (SRL) — Праджнеш Гуннесваран (SRL)

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Седрик-Марсель Штебе (SRL) и Праджнеш Гуннесваран (SRL). Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Седрик-Марсель Штебе (SRL) и Праджнеш Гуннесваран (SRL) продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Седрик-Марсель Штебе (SRL) — Праджнеш Гуннесваран (SRL). Прогноз, ставки на матч(28.05.20)

Седрик-Марсель Штебе (SRL)

Несмотря на внушительный возраст, Седрик-Марсель Штебе (SRL) демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Седрик-Марсель Штебе (SRL) гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Седрик-Марсель Штебе (SRL) обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Седрик-Марсель Штебе (SRL) снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Седрик-Марсель Штебе (SRL) может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Праджнеш Гуннесваран (SRL)

В этом сезоне Праджнеш Гуннесваран (SRL) действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Праджнеш Гуннесваран (SRL) обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Праджнеш Гуннесваран (SRL) не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Праджнеш Гуннесваран (SRL) не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Праджнеш Гуннесваран (SRL) имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Седрик-Марсель Штебе (SRL) — Праджнеш Гуннесваран (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Седрик-Марсель Штебе (SRL) и Праджнеш Гуннесваран (SRL) начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Седрик-Марсель Штебе (SRL) и Праджнеш Гуннесваран (SRL) показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Седрик-Марсель Штебе (SRL) и Праджнеш Гуннесваран (SRL) провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Седрик-Марсель Штебе (SRL) и Праджнеш Гуннесваран (SRL) действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Седрик-Марсель Штебе (SRL) — Праджнеш Гуннесваран (SRL): андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Седрик-Марсель Штебе (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Седрик-Марсель Штебе (SRL) и Праджнеш Гуннесваран (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Праджнеш Гуннесваран (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Седрик-Марсель Штебе (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Праджнеш Гуннесваран (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Седрик-Марсель Штебе (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Седрик-Марсель Штебе (SRL) — Праджнеш Гуннесваран (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Седрик-Марсель Штебе (SRL) и Праджнеш Гуннесваран (SRL), подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-265107-storm-fireball-prognoz-specialista-na-match-28-05-20/