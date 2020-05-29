Винус Уильямс (SRL) — Кайя Канепи (SRL): снова ждем результативной игры

Винус Уильямс (SRL) — Кайя Канепи (SRL) (29.05.2020), ставки и коэффициенты

29.05.2020 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Франция, в котором на корт выйдут Винус Уильямс (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Кайя Канепи (SRL).



Так как теннисный поединок Винус Уильямс (SRL) — Кайя Канепи (SRL) пройдет уже 29.05.2020, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 15:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Винус Уильямс (SRL) на тот момент намного сильнее, нежели Кайя Канепи (SRL).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винус Уильямс (SRL) — Кайя Канепи (SRL):

29.05.2020 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Винус Уильямс (SRL) — Кайя Канепи (SRL). Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Кайя Канепи (SRL), выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Кайя Канепи (SRL) выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Винус Уильямс (SRL)

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Винус Уильямс (SRL) находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Винус Уильямс (SRL) является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Винус Уильямс (SRL) умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Винус Уильямс (SRL) обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Винус Уильямс (SRL) может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кайя Канепи (SRL)

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кайя Канепи (SRL)в шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кайя Канепи (SRL) играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кайя Канепи (SRL) держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кайя Канепи (SRL) демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кайя Канепи (SRL) находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Винус Уильямс (SRL)» — «Кайя Канепи (SRL)»: прогноз автора

Длительное время Винус Уильямс (SRL) и Кайя Канепи (SRL) не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Винус Уильямс (SRL) и Кайя Канепи (SRL). Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Винус Уильямс (SRL) — Кайя Канепи (SRL) 29.05.2020

Винус Уильямс (SRL)

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Винус Уильямс (SRL), ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Винус Уильямс (SRL) уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Винус Уильямс (SRL) старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Винус Уильямс (SRL), является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Винус Уильямс (SRL) не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Винус Уильямс (SRL) все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Винус Уильямс (SRL) точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кайя Канепи (SRL)

На этом турнире Кайя Канепи (SRL) играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Кайя Канепи (SRL) надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Кайя Канепи (SRL) находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Кайя Канепи (SRL) считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Винус Уильямс (SRL) — Кайя Канепи (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Винус Уильямс (SRL) и Кайя Канепи (SRL) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Винус Уильямс (SRL) и Кайя Канепи (SRL) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Винус Уильямс (SRL) и Кайя Канепи (SRL) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Винус Уильямс (SRL) — Кайя Канепи (SRL): снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Винус Уильямс (SRL) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Винус Уильямс (SRL) и Кайя Канепи (SRL) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кайя Канепи (SRL) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Винус Уильямс (SRL) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кайя Канепи (SRL) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Винус Уильямс (SRL) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Винус Уильямс (SRL) — Кайя Канепи (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Винус Уильямс (SRL) и Кайя Канепи (SRL). Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Винус Уильямс (SRL) и для Кайя Канепи (SRL), так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-265300-koshirzhe-a-tehnika-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-28-05-20/