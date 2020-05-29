Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed): гости способны удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed) 29-го мая

29-го мая в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) примет соперника по национальному первенству Portland Trail Blazers (Ed).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Los Angeles Clippers (Paradox) – Portland Trail Blazers (Ed) запланирован только на 29-го мая, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 19:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed):

Баскетбольный поединок Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed) состоится 29-го мая в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 19:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Los Angeles Clippers (Paradox)

Сейчас баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Los Angeles Clippers (Paradox) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Portland Trail Blazers (Ed)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Ed) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Ed) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Ed) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed), несмотря на то, что он должен пройти только 29-го мая. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 19:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed) 29-го мая

Los Angeles Clippers (Paradox)

В последние годы Los Angeles Clippers (Paradox) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Los Angeles Clippers (Paradox) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Portland Trail Blazers (Ed)

В прошлом матче баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Ed) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Ed) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Ed) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 29-го мая, и в его рамках состоится поединок Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 19:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Los Angeles Clippers (Paradox) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Paradox) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Ed) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Ed) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Portland Trail Blazers (Ed) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Los Angeles Clippers (Paradox) — Portland Trail Blazers (Ed). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Paradox) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Los Angeles Clippers (Paradox) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Los Angeles Clippers (Paradox) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Portland Trail Blazers (Ed) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Portland Trail Blazers (Ed) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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