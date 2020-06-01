Себастьян Офнер — Максимилиан Нойкрист. Прогноз, ставки на матч. Генерали Австрия Про Серия (01.06.20)

01-го июня в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Генерали Австрия Про Серия, в котором на корт выйдут Себастьян Офнер , а противостоять в этом поединке будет Максимилиан Нойкрист.



01-го июня пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Себастьян Офнер и Максимилиан Нойкрист. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Себастьян Офнер может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Себастьян Офнер — Максимилиан Нойкрист. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01-го июня, ведь именно в этот день на корте встречаются Себастьян Офнер и Максимилиан Нойкрист. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Себастьян Офнер имеет на своем счету три победы, Максимилиан Нойкрист может похвастаться четырьмя.

Себастьян Офнер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Себастьян Офнер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Себастьян Офнер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Себастьян Офнер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Себастьян Офнер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Себастьян Офнер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Максимилиан Нойкрист

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Максимилиан Нойкрист на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Максимилиан Нойкрист демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Максимилиан Нойкрист имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Максимилиан Нойкрист намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Максимилиан Нойкрист не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Максимилиан Нойкрист будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Максимилиан Нойкрист и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Максимилиан Нойкрист умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Себастьян Офнер» — «Максимилиан Нойкрист»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Себастьян Офнер и Максимилиан Нойкрист являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Себастьян Офнер — Максимилиан Нойкрист. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.06.20)

Себастьян Офнер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Себастьян Офнер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Себастьян Офнер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Себастьян Офнер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Себастьян Офнер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Себастьян Офнер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Себастьян Офнер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Себастьян Офнер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Максимилиан Нойкрист

В этом сезоне Максимилиан Нойкрист действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Максимилиан Нойкрист обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Максимилиан Нойкрист не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Максимилиан Нойкрист не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Максимилиан Нойкрист имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Себастьян Офнер — Максимилиан Нойкрист Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Себастьян Офнер и Максимилиан Нойкрист аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Себастьян Офнер и Максимилиан Нойкрист обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Себастьян Офнер и Максимилиан Нойкрист постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Себастьян Офнер — Максимилиан Нойкрист: в ожидании «эйсов»

Себастьян Офнер и Максимилиан Нойкрист которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Себастьян Офнер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Максимилиан Нойкрист хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Себастьян Офнер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Максимилиан Нойкрист умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Себастьян Офнер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Максимилиан Нойкрист вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Себастьян Офнер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Себастьян Офнер — Максимилиан Нойкрист. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Себастьян Офнер и Максимилиан Нойкрист сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Себастьян Офнер, и Максимилиан Нойкрист будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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