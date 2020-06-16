Торонто Рэпторс (ZoOm) — Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip). Прогноз, ставки на матч. NBA 2K20 (16.06.20)

16 июня в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip).



Баскетболисты клубов Торонто Рэпторс (ZoOm) и Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) в 08:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 16 июня. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Торонто Рэпторс (ZoOm) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Торонто Рэпторс (ZoOm) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Торонто Рэпторс (ZoOm) — Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip):

В 08:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Торонто Рэпторс (ZoOm) и Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip). Организаторы турнира собираются провести данную игру 16 июня. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Торонто Рэпторс (ZoOm), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Торонто Рэпторс (ZoOm)

В этом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Торонто Рэпторс (ZoOm) нет более травмированных игроков основы.



Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip)

В составе баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Торонто Рэпторс (ZoOm) — Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 16 июня в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Торонто Рэпторс (ZoOm) — Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 08:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) удалось одержать победу у себя дома.



Торонто Рэпторс (ZoOm) — Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.06.20)

Торонто Рэпторс (ZoOm)

В этом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip)

В прошлом матче баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Торонто Рэпторс (ZoOm) — Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 16 июня можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Торонто Рэпторс (ZoOm) — Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 08:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Торонто Рэпторс (ZoOm) — Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Торонто Рэпторс (ZoOm) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (ZoOm) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Торонто Рэпторс (ZoOm) — Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (ZoOm) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (ZoOm) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (ZoOm) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (bad_trip) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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