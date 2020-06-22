Ализе Корне (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL): соперники не будут долго запрягать

Ализе Корне (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL) (23-го июня 2020 года), ставки и коэффициенты

23-го июня 2020 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Великобритания, в котором на корт выйдут Ализе Корне (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Маргарита Гаспарян (SRL).



Судья теннисного матча Ализе Корне (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL) должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23-го июня 2020 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ализе Корне (SRL) имеет четыре победы, то Маргарита Гаспарян (SRL) может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ализе Корне (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL):

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23-го июня 2020 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL). Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ализе Корне (SRL) имеет на своем счету три победы, Маргарита Гаспарян (SRL) может похвастаться четырьмя.

Ализе Корне (SRL)

На данный момент Ализе Корне (SRL) является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Ализе Корне (SRL) поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Ализе Корне (SRL) пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Ализе Корне (SRL) слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Ализе Корне (SRL) будет более тщательно готовиться к поединку.



Маргарита Гаспарян (SRL)

Нынешняя форма, которую демонстрирует Маргарита Гаспарян (SRL) еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Маргарита Гаспарян (SRL) постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Маргарита Гаспарян (SRL) пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Маргарита Гаспарян (SRL) не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Маргарита Гаспарян (SRL) не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Ализе Корне (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL) (23-го июня 2020 года), ставки и коэффициенты

Ализе Корне (SRL)

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ализе Корне (SRL), ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ализе Корне (SRL) уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ализе Корне (SRL) старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ализе Корне (SRL), является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ализе Корне (SRL) не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ализе Корне (SRL) все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ализе Корне (SRL) точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Маргарита Гаспарян (SRL)

Несмотря на свой молодой возраст, Маргарита Гаспарян (SRL) демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Маргарита Гаспарян (SRL) уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Маргарита Гаспарян (SRL) станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Маргарита Гаспарян (SRL), оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Маргарита Гаспарян (SRL) умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Маргарита Гаспарян (SRL) имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Ализе Корне (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ализе Корне (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL): соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL), так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ализе Корне (SRL) — Маргарита Гаспарян (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ализе Корне (SRL) и Маргарита Гаспарян (SRL) проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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