Франческа Ди Лоренцо — Варвара Лепченко. Прогноз, ставки на матч(09.07.20)

Прогноз Франческа Ди Лоренцо — Варвара Лепченко (09-го июля), ставки и коэффициенты

Франческа Ди Лоренцо — Варвара Лепченко (09-го июля 2020 года), ставки и коэффициенты

09-го июля 2020 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Grand Slam Tennis Tours MatchPlay 120, в котором на корт выйдут Франческа Ди Лоренцо , а противостоять в этом поединке будет Варвара Лепченко.



09-го июля 2020 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Франческа Ди Лоренцо — Варвара Лепченко. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 20:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Франческа Ди Лоренцо и Варвара Лепченко одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Франческа Ди Лоренцо — Варвара Лепченко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 20:30 по Москве Франческа Ди Лоренцо выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Варвара Лепченко. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 09-го июля 2020 года. Франческа Ди Лоренцо не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Франческа Ди Лоренцо

Этот турнир Франческа Ди Лоренцо проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Франческа Ди Лоренцо может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Франческа Ди Лоренцо однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Франческа Ди Лоренцо имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Франческа Ди Лоренцо левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Франческа Ди Лоренцо хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Варвара Лепченко

Нынешняя форма, которую демонстрирует Варвара Лепченко еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Варвара Лепченко постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Варвара Лепченко пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Варвара Лепченко не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Варвара Лепченко не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Франческа Ди Лоренцо — Варвара Лепченко. Прогноз, ставки на матч(09.07.20)

Франческа Ди Лоренцо

На данный момент Франческа Ди Лоренцо занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Франческа Ди Лоренцо снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Франческа Ди Лоренцо не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Франческа Ди Лоренцо не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Варвара Лепченко

Этот сезон Варвара Лепченко проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Варвара Лепченко снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Варвара Лепченко слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Варвара Лепченко допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Франческа Ди Лоренцо — Варвара Лепченко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Франческа Ди Лоренцо и Варвара Лепченко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Франческа Ди Лоренцо и Варвара Лепченко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Франческа Ди Лоренцо и Варвара Лепченко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Франческа Ди Лоренцо и Варвара Лепченко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Франческа Ди Лоренцо — Варвара Лепченко: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Франческа Ди Лоренцо и Варвара Лепченко, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Франческа Ди Лоренцо сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Варвара Лепченко имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Франческа Ди Лоренцо – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Франческа Ди Лоренцо и Варвара Лепченко на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Франческа Ди Лоренцо — Варвара Лепченко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Франческа Ди Лоренцо и Варвара Лепченко.



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