Детройт Пистонс (BoBBY) — Нью-Йорк Никс (Aphex). Прогноз, ставки на матч(10.07.20)

Прогноз и ставка на матч Детройт Пистонс (BoBBY) — Нью-Йорк Никс (Aphex) 10 июля

10 июля в 09:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Детройт Пистонс (BoBBY) примет соперника по национальному первенству Нью-Йорк Никс (Aphex).



Болельщики баскетбольного клуба Детройт Пистонс (BoBBY) очень любят матчи против БК Нью-Йорк Никс (Aphex), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 10 июля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 09:12 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Детройт Пистонс (BoBBY) одержали три легкие победы.



Детройт Пистонс (BoBBY) — Нью-Йорк Никс (Aphex). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 10 июля в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Детройт Пистонс (BoBBY) — Нью-Йорк Никс (Aphex). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 09:12 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Детройт Пистонс (BoBBY), одержав семь побед.

Детройт Пистонс (BoBBY)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Детройт Пистонс (BoBBY), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Детройт Пистонс (BoBBY) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Детройт Пистонс (BoBBY) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Нью-Йорк Никс (Aphex)

Прогресс баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Aphex) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Aphex) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Aphex) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Детройт Пистонс (BoBBY)» — «Нью-Йорк Никс (Aphex)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Детройт Пистонс (BoBBY) собираются 10 июля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Нью-Йорк Никс (Aphex). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 09:12 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Детройт Пистонс (BoBBY) — Нью-Йорк Никс (Aphex). Прогноз, ставки на матч(10.07.20)

Детройт Пистонс (BoBBY)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Детройт Пистонс (BoBBY) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Детройт Пистонс (BoBBY) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Детройт Пистонс (BoBBY) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Детройт Пистонс (BoBBY) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Нью-Йорк Никс (Aphex)

Два года назад баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Aphex) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Aphex) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Детройт Пистонс (BoBBY) — Нью-Йорк Никс (Aphex) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Детройт Пистонс (BoBBY) — Нью-Йорк Никс (Aphex) пройдет 10 июля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 09:12 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Детройт Пистонс (BoBBY) — Нью-Йорк Никс (Aphex): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Детройт Пистонс (BoBBY) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Детройт Пистонс (BoBBY) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Детройт Пистонс (BoBBY) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Детройт Пистонс (BoBBY) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Aphex) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Aphex) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Aphex) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Детройт Пистонс (BoBBY) — Нью-Йорк Никс (Aphex). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Детройт Пистонс (BoBBY) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Детройт Пистонс (BoBBY) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Детройт Пистонс (BoBBY) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Нью-Йорк Никс (Aphex) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс (Aphex) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Нью-Йорк Никс (Aphex) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat4-273814-prognoz-na-match-igor-matveychuk-vitaliy-sokolov-ot-eksperta-10-07-20/