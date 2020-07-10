Фелисиано Лопес — Эллиотт Бенчетри. Прогноз, ставки на матч. Ultimate Tennis Showdown (11.07.20)

11-го июля в 23:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ultimate Tennis Showdown, в котором на корт выйдут Фелисиано Лопес , а противостоять в этом поединке будет Эллиотт Бенчетри.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Фелисиано Лопес — Эллиотт Бенчетри, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 11-го июля, а его начало по МСК будет в 23:15. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Фелисиано Лопес. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Фелисиано Лопес — Эллиотт Бенчетри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11-го июля, ведь именно в этот день на корте встречаются Фелисиано Лопес и Эллиотт Бенчетри. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 23:15 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Фелисиано Лопес имеет на своем счету три победы, Эллиотт Бенчетри может похвастаться четырьмя.

Фелисиано Лопес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фелисиано Лопес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фелисиано Лопес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фелисиано Лопес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фелисиано Лопес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фелисиано Лопес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Эллиотт Бенчетри

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Эллиотт Бенчетрив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Эллиотт Бенчетри играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Эллиотт Бенчетри держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Эллиотт Бенчетри демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Эллиотт Бенчетри находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Фелисиано Лопес и Эллиотт Бенчетри впервые будут встречаться между собой. Если Фелисиано Лопес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Эллиотт Бенчетри пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Фелисиано Лопес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Фелисиано Лопес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Фелисиано Лопес — Эллиотт Бенчетри 11-го июля

Фелисиано Лопес

К данному турниру Фелисиано Лопес подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Фелисиано Лопес находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Фелисиано Лопес не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Фелисиано Лопес старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Фелисиано Лопес демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Эллиотт Бенчетри

Эллиотт Бенчетри лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Эллиотт Бенчетри играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Эллиотт Бенчетри начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Эллиотт Бенчетри выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Эллиотт Бенчетри сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Фелисиано Лопес — Эллиотт Бенчетри Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Фелисиано Лопес и Эллиотт Бенчетри, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Фелисиано Лопес и Эллиотт Бенчетри играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Фелисиано Лопес, и Эллиотт Бенчетри неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Фелисиано Лопес — Эллиотт Бенчетри: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фелисиано Лопес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фелисиано Лопес и Эллиотт Бенчетри отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Эллиотт Бенчетри в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фелисиано Лопес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Эллиотт Бенчетри сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фелисиано Лопес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фелисиано Лопес — Эллиотт Бенчетри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Фелисиано Лопес и Эллиотт Бенчетри сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Фелисиано Лопес, и Эллиотт Бенчетри будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-273966-prognozy-i-stavki-na-match-korenten-mute-holger-vitus-nodskov-rune-11-07-20/