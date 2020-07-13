Джон Миллман (SRL) — Тим Смычек (SRL). Прогноз, ставки на матч(14.07.20)

Прогноз и ставка на матч Джон Миллман (SRL) — Тим Смычек (SRL) 14 июля

14 июля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата США, в котором на корт выйдут Джон Миллман (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Тим Смычек (SRL).



Так как Джон Миллман (SRL) в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Тим Смычек (SRL), мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14 июля. Но, доказать обратное Джон Миллман (SRL) все же сможет в 03:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон Миллман (SRL) — Тим Смычек (SRL):

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14 июля откроет его противостояние Джон Миллман (SRL) — Тим Смычек (SRL). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 03:00 по МСК, то есть до начала игры. Джон Миллман (SRL) и Тим Смычек (SRL) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Тим Смычек (SRL) может гордиться семью победами, а вот Джон Миллман (SRL) имеет только пять выигранных встреч.

Джон Миллман (SRL)

В этом сезоне Джон Миллман (SRL) демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Джон Миллман (SRL) снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Джон Миллман (SRL) является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Джон Миллман (SRL) не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Джон Миллман (SRL) еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Тим Смычек (SRL)

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Тим Смычек (SRL) теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Тим Смычек (SRL) имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Тим Смычек (SRL) испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Тим Смычек (SRL) выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Тим Смычек (SRL) занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Джон Миллман (SRL)» — «Тим Смычек (SRL)»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Джон Миллман (SRL) и Тим Смычек (SRL) будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Джон Миллман (SRL) — Тим Смычек (SRL). Прогноз, ставки на матч(14.07.20)

Джон Миллман (SRL)

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джон Миллман (SRL), ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джон Миллман (SRL) уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джон Миллман (SRL) старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джон Миллман (SRL), является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джон Миллман (SRL) не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джон Миллман (SRL) все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джон Миллман (SRL) точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тим Смычек (SRL)

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Тим Смычек (SRL) все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Тим Смычек (SRL) сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Тим Смычек (SRL) все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Тим Смычек (SRL) предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Джон Миллман (SRL) — Тим Смычек (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джон Миллман (SRL) и Тим Смычек (SRL) начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джон Миллман (SRL) и Тим Смычек (SRL) показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джон Миллман (SRL) и Тим Смычек (SRL) провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джон Миллман (SRL) и Тим Смычек (SRL) действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джон Миллман (SRL) — Тим Смычек (SRL): порядок побьёт класс

Джон Миллман (SRL) и Тим Смычек (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джон Миллман (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тим Смычек (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джон Миллман (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тим Смычек (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джон Миллман (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тим Смычек (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джон Миллман (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Джон Миллман (SRL) — Тим Смычек (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джон Миллман (SRL) и Тим Смычек (SRL), подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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