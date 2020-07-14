Сан-Диего Авиаторс (муж) — Лас-Вегас Роллерс (муж). Прогноз, ставки на матч (14.07.20)

14-го июля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Сан-Диего Авиаторс (муж) , а противостоять в этом поединке будет Лас-Вегас Роллерс (муж).



14-го июля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Сан-Диего Авиаторс (муж) и Лас-Вегас Роллерс (муж). Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 18:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Сан-Диего Авиаторс (муж) может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Сан-Диего Авиаторс (муж) — Лас-Вегас Роллерс (муж). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Сан-Диего Авиаторс (муж) — Лас-Вегас Роллерс (муж), которая пройдет 14-го июля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 18:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Сан-Диего Авиаторс (муж)

На данный момент Сан-Диего Авиаторс (муж) является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Сан-Диего Авиаторс (муж) однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Сан-Диего Авиаторс (муж) демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Сан-Диего Авиаторс (муж) хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Сан-Диего Авиаторс (муж) часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Лас-Вегас Роллерс (муж)

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лас-Вегас Роллерс (муж) теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лас-Вегас Роллерс (муж) имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лас-Вегас Роллерс (муж) испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лас-Вегас Роллерс (муж) выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лас-Вегас Роллерс (муж) занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Сан-Диего Авиаторс (муж) — Лас-Вегас Роллерс (муж). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Сан-Диего Авиаторс (муж) и Лас-Вегас Роллерс (муж) уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Сан-Диего Авиаторс (муж) — Лас-Вегас Роллерс (муж) 14-го июля

Сан-Диего Авиаторс (муж)

На данный момент Сан-Диего Авиаторс (муж) занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Сан-Диего Авиаторс (муж) снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Сан-Диего Авиаторс (муж) не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Сан-Диего Авиаторс (муж) не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Лас-Вегас Роллерс (муж)

Несмотря на свой молодой возраст, Лас-Вегас Роллерс (муж) демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Лас-Вегас Роллерс (муж) уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Лас-Вегас Роллерс (муж) станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Лас-Вегас Роллерс (муж), оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Лас-Вегас Роллерс (муж) умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Лас-Вегас Роллерс (муж) имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Сан-Диего Авиаторс (муж) — Лас-Вегас Роллерс (муж) Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сан-Диего Авиаторс (муж) и Лас-Вегас Роллерс (муж). И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сан-Диего Авиаторс (муж) и Лас-Вегас Роллерс (муж) встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сан-Диего Авиаторс (муж) и Лас-Вегас Роллерс (муж) довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сан-Диего Авиаторс (муж) и Лас-Вегас Роллерс (муж) подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сан-Диего Авиаторс (муж) — Лас-Вегас Роллерс (муж): в ожидании «эйсов»

Сан-Диего Авиаторс (муж) и Лас-Вегас Роллерс (муж) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сан-Диего Авиаторс (муж) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лас-Вегас Роллерс (муж) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сан-Диего Авиаторс (муж). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лас-Вегас Роллерс (муж) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сан-Диего Авиаторс (муж) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лас-Вегас Роллерс (муж) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сан-Диего Авиаторс (муж).

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Диего Авиаторс (муж) — Лас-Вегас Роллерс (муж). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сан-Диего Авиаторс (муж) и Лас-Вегас Роллерс (муж) букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сан-Диего Авиаторс (муж) и Лас-Вегас Роллерс (муж) проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-274464-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-federiko-delbonis-srl-leonardo-mayer-srl-14-07-20/