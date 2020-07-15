Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez). Прогноз, ставки на матч (15.07.20)

15-го июля в 19:11 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Рокетс (Ampedeez).



В 19:11 по Москве болельщики баскетбольных клубов Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) и Хьюстон Рокетс (Ampedeez) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 15-го июля, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 19:11 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) и Хьюстон Рокетс (Ampedeez). Организаторы турнира собираются провести данную игру 15-го июля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV)

Пока баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Хьюстон Рокетс (Ampedeez)

В составе баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Хьюстон Рокетс (Ampedeez) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez), который организаторы собираются провести 15-го июля. По московскому времени начало данной игры будет в 19:11. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV).



Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez). Прогноз, ставки на матч(15.07.20)

Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Хьюстон Рокетс (Ampedeez)

В прошлом матче баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 15-го июля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 19:11 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez): хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) — Хьюстон Рокетс (Ampedeez). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (antdollaHOV) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (Ampedeez) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (Ampedeez) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat4-274804-segodnya-match-hyuston-rokets-darktiger2305-portlend-treyl-bleyzers-andersamp10-prognozy-i-stavki-ot-eksper/