Даллас Маверикс (HTuratto) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз и ставка на матч Даллас Маверикс (HTuratto) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) 18-го июля

18-го июля в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Даллас Маверикс (HTuratto) и Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8). Оно пройдет 18-го июля, так что можно не сомневаться, что в 00:40 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Даллас Маверикс (HTuratto) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:40 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Даллас Маверикс (HTuratto) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8). Матч назначен на 18-го июля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Даллас Маверикс (HTuratto)

Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8)

Уже три недели баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 18-го июля. На этот раз соперником хозяев будет Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8), так что в 00:40 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Даллас Маверикс (HTuratto) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) (18-го июля), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс (HTuratto)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Даллас Маверикс (HTuratto) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Даллас Маверикс (HTuratto) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8)

В прошлом матче баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Даллас Маверикс (HTuratto) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 18-го июля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Даллас Маверикс (HTuratto) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:40 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Даллас Маверикс (HTuratto) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Даллас Маверикс (HTuratto) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс (HTuratto) — Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Даллас Маверикс (HTuratto) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Fernandesph8) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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