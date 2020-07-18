Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95). Прогноз, ставки на матч. South American Challenge (18.07.20)

18-го июля 2020 года в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95).



18-го июля 2020 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Даллас Маверикс (HTuratto) – Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95), который начнется в 01:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Даллас Маверикс (HTuratto) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) состоится 18-го июля 2020 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 01:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Даллас Маверикс (HTuratto)

Сейчас баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Даллас Маверикс (HTuratto) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95)

Президент баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

South American Challenge, Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95), запланированного на 18-го июля 2020 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 01:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Даллас Маверикс (HTuratto) и Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (HTuratto).



Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) (18-го июля 2020 года), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс (HTuratto)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95)

В прошлом матче баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) пройдет 18-го июля 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 01:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Даллас Маверикс (HTuratto) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Даллас Маверикс (HTuratto) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс (HTuratto) — Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Даллас Маверикс (HTuratto) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Даллас Маверикс (HTuratto) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Henriq95) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat1-275201-prognozy-i-stavki-na-match-malayziya-lyub-indoneziya-lyub-18-07-20/