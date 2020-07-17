Вашингтон Каслс (микст) — Филадельфия Фридомс (микст). Прогноз, ставки на матч (18.07.20)

18 июля в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Вашингтон Каслс (микст) , а противостоять в этом поединке будет Филадельфия Фридомс (микст).



В 23:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Вашингтон Каслс (микст) и Филадельфия Фридомс (микст). Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 18 июля, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вашингтон Каслс (микст) — Филадельфия Фридомс (микст):

Вашингтон Каслс (микст) имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18 июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Филадельфия Фридомс (микст). По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Вашингтон Каслс (микст) имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Вашингтон Каслс (микст)

В этом сезоне Вашингтон Каслс (микст) показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Вашингтон Каслс (микст) сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Вашингтон Каслс (микст) еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Вашингтон Каслс (микст) обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Вашингтон Каслс (микст) играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Вашингтон Каслс (микст) любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Филадельфия Фридомс (микст)

Нынешняя форма, которую демонстрирует Филадельфия Фридомс (микст) еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Филадельфия Фридомс (микст) постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Филадельфия Фридомс (микст) пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Филадельфия Фридомс (микст) не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Филадельфия Фридомс (микст) не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Вашингтон Каслс (микст) — Филадельфия Фридомс (микст)

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Вашингтон Каслс (микст) — Филадельфия Фридомс (микст). Прогноз, ставки на матч(18.07.20)

Вашингтон Каслс (микст)

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вашингтон Каслс (микст) выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вашингтон Каслс (микст) всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вашингтон Каслс (микст) уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вашингтон Каслс (микст) занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вашингтон Каслс (микст) больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вашингтон Каслс (микст) имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Филадельфия Фридомс (микст)

В этом сезоне Филадельфия Фридомс (микст) действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Филадельфия Фридомс (микст) обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Филадельфия Фридомс (микст) не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Филадельфия Фридомс (микст) не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Филадельфия Фридомс (микст) имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Вашингтон Каслс (микст) — Филадельфия Фридомс (микст) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Вашингтон Каслс (микст) и Филадельфия Фридомс (микст) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Вашингтон Каслс (микст) и Филадельфия Фридомс (микст) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Вашингтон Каслс (микст) и Филадельфия Фридомс (микст) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Вашингтон Каслс (микст) — Филадельфия Фридомс (микст): соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вашингтон Каслс (микст) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вашингтон Каслс (микст) и Филадельфия Фридомс (микст) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Филадельфия Фридомс (микст) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вашингтон Каслс (микст) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Филадельфия Фридомс (микст) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вашингтон Каслс (микст) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вашингтон Каслс (микст) — Филадельфия Фридомс (микст). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вашингтон Каслс (микст) и Филадельфия Фридомс (микст), подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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