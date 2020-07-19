Орландо Шторм пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен). Прогноз, ставки на матч(19.07.20)

Прогноз и ставка на матч Орландо Шторм пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен) 19-го июля 2020 года

19-го июля 2020 года в 23:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Орландо Шторм пары (жен) , а противостоять в этом поединке будет Чикаго Смэш пары (жен).



19-го июля 2020 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен). Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 23:20 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Орландо Шторм пары (жен) может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Орландо Шторм пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19-го июля 2020 года откроет его противостояние Орландо Шторм пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:20 по МСК, то есть до начала игры. Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Чикаго Смэш пары (жен) может гордиться семью победами, а вот Орландо Шторм пары (жен) имеет только пять выигранных встреч.

Орландо Шторм пары (жен)

На данный момент Орландо Шторм пары (жен) является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Орландо Шторм пары (жен) однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Орландо Шторм пары (жен) демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Орландо Шторм пары (жен) хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Орландо Шторм пары (жен) часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Чикаго Смэш пары (жен)

Чикаго Смэш пары (жен) имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Чикаго Смэш пары (жен) уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Чикаго Смэш пары (жен) умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Чикаго Смэш пары (жен) обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Чикаго Смэш пары (жен) проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен). Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Орландо Шторм пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен). Прогноз, ставки на матч(19.07.20)

Орландо Шторм пары (жен)

Несмотря на внушительный возраст, Орландо Шторм пары (жен) демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Орландо Шторм пары (жен) гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Орландо Шторм пары (жен) обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Орландо Шторм пары (жен) снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Орландо Шторм пары (жен) может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Чикаго Смэш пары (жен)

На этом турнире Чикаго Смэш пары (жен) играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Чикаго Смэш пары (жен) какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Чикаго Смэш пары (жен) уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Чикаго Смэш пары (жен) много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Чикаго Смэш пары (жен) сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Чикаго Смэш пары (жен) не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Орландо Шторм пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Орландо Шторм пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен): будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Орландо Шторм пары (жен) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Чикаго Смэш пары (жен) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Орландо Шторм пары (жен) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Чикаго Смэш пары (жен) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Орландо Шторм пары (жен) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

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Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Орландо Шторм пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен).



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