Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy): команды сделают акцент на атаку

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) (27.07.2020), ставки и коэффициенты

27.07.2020 в 09:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) – Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy), запланированный на 27.07.2020. Баскетболисты появятся на площадке в 09:12 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy):

В 09:12 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) и Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy). Организаторы турнира собираются провести данную игру 27.07.2020. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV)

Сейчас баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) травмированы только игроки глубокого резерва.

NBA 2K20, Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy)

На 27.07.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 09:12 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) 27.07.2020

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy)

После того, как баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy), который должен пройти 27.07.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:12 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy): команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Sleepy) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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