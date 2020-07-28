Вашингтон Каслс (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары): кто пройдет в следующий раунд?

Вашингтон Каслс (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары) (28.07.2020), ставки и коэффициенты

28.07.2020 в 18:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Вашингтон Каслс (пары) , а противостоять в этом поединке будет Спрингфилд Лейсерс (пары).



Теннисное противостояние Вашингтон Каслс (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары) пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 28.07.2020. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 18:40 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Вашингтон Каслс (пары) является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Вашингтон Каслс (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 28.07.2020 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Вашингтон Каслс (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары) вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Вашингтон Каслс (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:40 по МСК.

Вашингтон Каслс (пары)

На данный момент Вашингтон Каслс (пары) является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Вашингтон Каслс (пары) однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Вашингтон Каслс (пары) демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Вашингтон Каслс (пары) хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Вашингтон Каслс (пары) часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Спрингфилд Лейсерс (пары)

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Спрингфилд Лейсерс (пары)в шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Спрингфилд Лейсерс (пары) играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Спрингфилд Лейсерс (пары) держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Спрингфилд Лейсерс (пары) демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Спрингфилд Лейсерс (пары) находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Вашингтон Каслс (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары) (28.07.2020), ставки и коэффициенты

Вашингтон Каслс (пары)

На этом турнире именно Вашингтон Каслс (пары) может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Вашингтон Каслс (пары) отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Вашингтон Каслс (пары) еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Вашингтон Каслс (пары) не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Спрингфилд Лейсерс (пары)

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Спрингфилд Лейсерс (пары) хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Спрингфилд Лейсерс (пары) никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Спрингфилд Лейсерс (пары) сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Спрингфилд Лейсерс (пары) всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Вашингтон Каслс (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Вашингтон Каслс (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Вашингтон Каслс (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Вашингтон Каслс (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Вашингтон Каслс (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары): кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вашингтон Каслс (пары) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вашингтон Каслс (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Спрингфилд Лейсерс (пары) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вашингтон Каслс (пары) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Спрингфилд Лейсерс (пары) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вашингтон Каслс (пары) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вашингтон Каслс (пары) — Спрингфилд Лейсерс (пары). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вашингтон Каслс (пары) и Спрингфилд Лейсерс (пары) сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вашингтон Каслс (пары), и Спрингфилд Лейсерс (пары) будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-277501-mayami-hit-memfis-grizliz-prognoz-i-stavki-ot-professionala-28-07-20/