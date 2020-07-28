Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried): снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) 29 июля

29 июля в 08:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) и Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried). Оно пройдет 29 июля, так что можно не сомневаться, что в 08:36 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried):

Принципиальный баскетбольный поединок Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) назначен на 29 июля, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 08:36 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried)

Прогресс баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) пообещал, что 29 июля его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 08:36 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) 29 июля

Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen)

В последние годы Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) пройдет 29 июля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 08:36 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried): снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) — Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (McQueen) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Siegfried) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat3-277733-prognoz-na-match-klivlend-indians-chikago-uayt-soks-30-07-20/