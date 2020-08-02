Нью-Йорк Импайр (муж) — Чикаго Смэш (муж): ошибок будет много, ставим на количество геймов

Нью-Йорк Импайр (муж) — Чикаго Смэш (муж) (02-го августа), ставки и коэффициенты

02-го августа в 19:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Нью-Йорк Импайр (муж) , а противостоять в этом поединке будет Чикаго Смэш (муж).



Так как Нью-Йорк Импайр (муж) в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Чикаго Смэш (муж), мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 02-го августа. Но, доказать обратное Нью-Йорк Импайр (муж) все же сможет в 19:40 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нью-Йорк Импайр (муж) — Чикаго Смэш (муж):

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02-го августа откроет его противостояние Нью-Йорк Импайр (муж) — Чикаго Смэш (муж). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:40 по МСК, то есть до начала игры. Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Чикаго Смэш (муж) может гордиться семью победами, а вот Нью-Йорк Импайр (муж) имеет только пять выигранных встреч.

Нью-Йорк Импайр (муж)

В этом сезоне Нью-Йорк Импайр (муж) показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Нью-Йорк Импайр (муж) играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Нью-Йорк Импайр (муж) умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Нью-Йорк Импайр (муж) и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Нью-Йорк Импайр (муж) будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Нью-Йорк Импайр (муж) чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Чикаго Смэш (муж)

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Чикаго Смэш (муж) в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Чикаго Смэш (муж) уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Чикаго Смэш (муж) уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Чикаго Смэш (муж) обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Нью-Йорк Импайр (муж) — Чикаго Смэш (муж). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж). Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж) должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Нью-Йорк Импайр (муж) — Чикаго Смэш (муж) 02-го августа

Нью-Йорк Импайр (муж)

На этом турнире именно Нью-Йорк Импайр (муж) может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Нью-Йорк Импайр (муж) отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Нью-Йорк Импайр (муж) еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Нью-Йорк Импайр (муж) не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Чикаго Смэш (муж)

На этом турнире Чикаго Смэш (муж) играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Чикаго Смэш (муж) какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Чикаго Смэш (муж) уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Чикаго Смэш (муж) много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Чикаго Смэш (муж) сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Чикаго Смэш (муж) не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Нью-Йорк Импайр (муж) — Чикаго Смэш (муж) Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж). И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж) встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж) довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж) подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нью-Йорк Импайр (муж) — Чикаго Смэш (муж): ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж), наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Нью-Йорк Импайр (муж) сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Чикаго Смэш (муж) имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Нью-Йорк Импайр (муж) – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж) на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Йорк Импайр (муж) — Чикаго Смэш (муж). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Нью-Йорк Импайр (муж) и Чикаго Смэш (муж). Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Нью-Йорк Импайр (муж) и для Чикаго Смэш (муж), так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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