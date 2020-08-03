Мисаки Дои (SRL) — Винус Уильямс (SRL): в ожидании «эйсов»

Мисаки Дои (SRL) — Винус Уильямс (SRL) (03-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

03-го августа 2020 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата США, в котором на корт выйдут Мисаки Дои (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Винус Уильямс (SRL).



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Мисаки Дои (SRL) — Винус Уильямс (SRL), так что увидеть игру мастеров ракетки можно 03-го августа 2020 года, а его начало по МСК будет в 23:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Мисаки Дои (SRL). В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мисаки Дои (SRL) — Винус Уильямс (SRL):

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03-го августа 2020 года откроет его противостояние Мисаки Дои (SRL) — Винус Уильямс (SRL). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:00 по МСК, то есть до начала игры. Мисаки Дои (SRL) и Винус Уильямс (SRL) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Винус Уильямс (SRL) может гордиться семью победами, а вот Мисаки Дои (SRL) имеет только пять выигранных встреч.

Мисаки Дои (SRL)

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мисаки Дои (SRL) продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мисаки Дои (SRL) в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мисаки Дои (SRL) сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мисаки Дои (SRL) немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Винус Уильямс (SRL)

На этом турнире Винус Уильямс (SRL) играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Винус Уильямс (SRL) все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Винус Уильямс (SRL) не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Винус Уильямс (SRL) уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Винус Уильямс (SRL) на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Винус Уильямс (SRL) пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Мисаки Дои (SRL) и Винус Уильямс (SRL) уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Мисаки Дои (SRL) — Винус Уильямс (SRL) 03-го августа 2020 года

Мисаки Дои (SRL)

Несмотря на внушительный возраст, Мисаки Дои (SRL) демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Мисаки Дои (SRL) гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Мисаки Дои (SRL) обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Мисаки Дои (SRL) снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Мисаки Дои (SRL) может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Винус Уильямс (SRL)

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Винус Уильямс (SRL) все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Винус Уильямс (SRL) сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Винус Уильямс (SRL) все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Винус Уильямс (SRL) предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Мисаки Дои (SRL) — Винус Уильямс (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мисаки Дои (SRL) и Винус Уильямс (SRL) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мисаки Дои (SRL) и Винус Уильямс (SRL) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мисаки Дои (SRL) и Винус Уильямс (SRL) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мисаки Дои (SRL) — Винус Уильямс (SRL): в ожидании «эйсов»

Мисаки Дои (SRL) и Винус Уильямс (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мисаки Дои (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Винус Уильямс (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мисаки Дои (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Винус Уильямс (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мисаки Дои (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Винус Уильямс (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мисаки Дои (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Мисаки Дои (SRL) — Винус Уильямс (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мисаки Дои (SRL) и Винус Уильямс (SRL) сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мисаки Дои (SRL), и Винус Уильямс (SRL) будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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