Скотт Джонс — Рис-Майкл Джонсон: будет сделан акцент на атакующий теннис

Скотт Джонс — Рис-Майкл Джонсон (04 августа), ставки и коэффициенты

04 августа в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Скотт Джонс , а противостоять в этом поединке будет Рис-Майкл Джонсон.



Буквально несколько дней назад Скотт Джонс и Рис-Майкл Джонсон играли свои матчи, а теперь уже 04 августа им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 07:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Скотт Джонс имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Скотт Джонс — Рис-Майкл Джонсон:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04 августа откроет его противостояние Скотт Джонс — Рис-Майкл Джонсон. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:00 по МСК, то есть до начала игры. Скотт Джонс и Рис-Майкл Джонсон отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Рис-Майкл Джонсон может гордиться семью победами, а вот Скотт Джонс имеет только пять выигранных встреч.

Скотт Джонс

Так как Скотт Джонс выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Скотт Джонс снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Скотт Джонс, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Скотт Джонс чем-то удивить, пока не ясно.



Рис-Майкл Джонсон

На этом турнире Рис-Майкл Джонсон играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Рис-Майкл Джонсон все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Рис-Майкл Джонсон не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Рис-Майкл Джонсон уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Рис-Майкл Джонсон на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Рис-Майкл Джонсон пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Скотт Джонс — Рис-Майкл Джонсон

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Скотт Джонс — Рис-Майкл Джонсон (04 августа), ставки и коэффициенты

Скотт Джонс

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Скотт Джонс выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Скотт Джонс всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Скотт Джонс уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Скотт Джонс занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Скотт Джонс больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Скотт Джонс имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Рис-Майкл Джонсон

В этом сезоне Рис-Майкл Джонсон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Рис-Майкл Джонсон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Рис-Майкл Джонсон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Рис-Майкл Джонсон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Рис-Майкл Джонсон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Скотт Джонс — Рис-Майкл Джонсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Скотт Джонс и Рис-Майкл Джонсон. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Скотт Джонс — Рис-Майкл Джонсон: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Скотт Джонс и Рис-Майкл Джонсон, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Скотт Джонс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Рис-Майкл Джонсон имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Скотт Джонс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Скотт Джонс и Рис-Майкл Джонсон на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Скотт Джонс — Рис-Майкл Джонсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Скотт Джонс и Рис-Майкл Джонсон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Скотт Джонс, и Рис-Майкл Джонсон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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