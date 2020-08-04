Ван Дер Хоек/Схофс — Бегу/Рузе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.08.20)

Ван Дер Хоек/Схофс — Бегу/Рузе (04-го августа), ставки и коэффициенты

04-го августа в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ван Дер Хоек/Схофс , а противостоять в этом поединке будет Бегу/Рузе.



Так как Ван Дер Хоек/Схофс в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Бегу/Рузе, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04-го августа. Но, доказать обратное Ван Дер Хоек/Схофс все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ван Дер Хоек/Схофс — Бегу/Рузе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 04-го августа встречаются Ван Дер Хоек/Схофс и Бегу/Рузе. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Ван Дер Хоек/Схофс является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ван Дер Хоек/Схофс

В этом сезоне Ван Дер Хоек/Схофс показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ван Дер Хоек/Схофс сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ван Дер Хоек/Схофс еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ван Дер Хоек/Схофс обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ван Дер Хоек/Схофс играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ван Дер Хоек/Схофс любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бегу/Рузе

На этом турнире Бегу/Рузе выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бегу/Рузе снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бегу/Рузе чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бегу/Рузе уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бегу/Рузе зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Ван Дер Хоек/Схофс» — «Бегу/Рузе»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ван Дер Хоек/Схофс и Бегу/Рузе впервые будут встречаться между собой. Если Ван Дер Хоек/Схофс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бегу/Рузе пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ван Дер Хоек/Схофс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ван Дер Хоек/Схофс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ван Дер Хоек/Схофс — Бегу/Рузе. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.08.20)

Ван Дер Хоек/Схофс

Ван Дер Хоек/Схофс не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ван Дер Хоек/Схофс любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ван Дер Хоек/Схофс умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ван Дер Хоек/Схофс не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ван Дер Хоек/Схофс умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Бегу/Рузе

Бегу/Рузе лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бегу/Рузе играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бегу/Рузе начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бегу/Рузе выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бегу/Рузе сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ван Дер Хоек/Схофс — Бегу/Рузе Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ван Дер Хоек/Схофс и Бегу/Рузе. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ван Дер Хоек/Схофс и Бегу/Рузе встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ван Дер Хоек/Схофс и Бегу/Рузе довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ван Дер Хоек/Схофс и Бегу/Рузе подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ван Дер Хоек/Схофс — Бегу/Рузе: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Ван Дер Хоек/Схофс и Бегу/Рузе которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ван Дер Хоек/Схофс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бегу/Рузе хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ван Дер Хоек/Схофс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бегу/Рузе умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ван Дер Хоек/Схофс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бегу/Рузе вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ван Дер Хоек/Схофс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Дер Хоек/Схофс — Бегу/Рузе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ван Дер Хоек/Схофс и Бегу/Рузе сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ван Дер Хоек/Схофс, и Бегу/Рузе будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-279078-stavki-na-match-dayana-yastremskaya-sara-sorribes-tormo-prognoz-na-tennis-ot-04-08-20/