Прогноз Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy) (19 августа), ставки и коэффициенты

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy). Прогноз, ставки на матч (19.08.20)

19 августа в 08:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторс (BoBBy).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) – Торонто Рэпторс (BoBBy) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 08:36 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 19 августа и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Торонто Рэпторс (BoBBy).



Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Торонто Рэпторс (BoBBy). Данный поединок будет сыгран 19 августа, а по московскому времени его начало состоится в 08:36. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (BoBBy) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV)

К данному поединку баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Торонто Рэпторс (BoBBy)

Президент баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (BoBBy) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (BoBBy) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 19 августа организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 08:36 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy). Прогноз, ставки на матч(19.08.20)

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV)

В последние годы Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Торонто Рэпторс (BoBBy)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Торонто Рэпторс (BoBBy) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy) пройдет 19 августа, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 08:36 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (BoBBy) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (BoBBy) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) — Торонто Рэпторс (BoBBy). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (SLAMDUNKVV) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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