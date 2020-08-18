Прогноз Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy) (19-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy). Прогноз, ставки на матч. NBA 2K20 (19.08.20)

19 августа в 09:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс (McQueen) примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторс (BoBBy).



Болельщики баскетбольного клуба Даллас Маверикс (McQueen) очень любят матчи против БК Торонто Рэпторс (BoBBy), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 19 августа хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 09:12 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Даллас Маверикс (McQueen) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy):

Принципиальный баскетбольный поединок Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy) назначен на 19 августа, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 09:12 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Даллас Маверикс (McQueen)

Сейчас баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Даллас Маверикс (McQueen) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Торонто Рэпторс (BoBBy)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (BoBBy) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy), несмотря на то, что он должен пройти только 19 августа. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 09:12 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.08.20)

Даллас Маверикс (McQueen)

Сейчас баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Даллас Маверикс (McQueen) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Торонто Рэпторс (BoBBy)

В прошлом матче баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (BoBBy) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 19 августа можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 09:12 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Даллас Маверикс (McQueen) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Даллас Маверикс (McQueen) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс (McQueen) — Торонто Рэпторс (BoBBy). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Даллас Маверикс (McQueen) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Даллас Маверикс (McQueen) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (BoBBy) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (BoBBy) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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