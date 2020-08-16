Прогноз Вочел/Ноуза — Росол/Шрирам Баладжи (25 августа), ставки и коэффициенты

Вочел/Ноуза — Росол/Шрирам Баладжи. Прогноз, ставки на матч (25.08.20)

25-го августа 2020 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Вочел/Ноуза , а противостоять в этом поединке будет Росол/Шрирам Баладжи.



Так как Вочел/Ноуза в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Росол/Шрирам Баладжи, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 25-го августа 2020 года. Но, доказать обратное Вочел/Ноуза все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Вочел/Ноуза — Росол/Шрирам Баладжи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

25-го августа 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Вочел/Ноуза — Росол/Шрирам Баладжи. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Росол/Шрирам Баладжи, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Росол/Шрирам Баладжи выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Вочел/Ноуза

Вочел/Ноуза отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Вочел/Ноуза проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Вочел/Ноуза проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Вочел/Ноуза играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Вочел/Ноуза больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Росол/Шрирам Баладжи

На этом турнире Росол/Шрирам Баладжи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Росол/Шрирам Баладжи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Росол/Шрирам Баладжи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Росол/Шрирам Баладжи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Росол/Шрирам Баладжи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Росол/Шрирам Баладжи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Вочел/Ноуза — Росол/Шрирам Баладжи

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Вочел/Ноуза — Росол/Шрирам Баладжи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.08.20)

Вочел/Ноуза

На данный момент Вочел/Ноуза занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Вочел/Ноуза снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Вочел/Ноуза не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Вочел/Ноуза не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Росол/Шрирам Баладжи

На этом турнире Росол/Шрирам Баладжи играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Росол/Шрирам Баладжи какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Росол/Шрирам Баладжи уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Росол/Шрирам Баладжи много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Росол/Шрирам Баладжи сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Росол/Шрирам Баладжи не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вочел/Ноуза — Росол/Шрирам Баладжи Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вочел/Ноуза и Росол/Шрирам Баладжи начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вочел/Ноуза и Росол/Шрирам Баладжи показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вочел/Ноуза и Росол/Шрирам Баладжи провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вочел/Ноуза и Росол/Шрирам Баладжи действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вочел/Ноуза — Росол/Шрирам Баладжи: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Вочел/Ноуза и Росол/Шрирам Баладжи, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Вочел/Ноуза и Росол/Шрирам Баладжи уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вочел/Ноуза — Росол/Шрирам Баладжи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вочел/Ноуза и Росол/Шрирам Баладжи, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-284363-prognoz-na-match-benard-bruno-nkomba-nikita-volonski-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-25-08-20/