Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе (27-го августа), ставки и коэффициенты

Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе (27-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

27-го августа 2020 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Коппеянс/Мартос Хорнес , а противостоять в этом поединке будет Ван Де Зандшульп/Хаазе.



Так как Коппеянс/Мартос Хорнес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ван Де Зандшульп/Хаазе, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 27-го августа 2020 года. Но, доказать обратное Коппеянс/Мартос Хорнес все же сможет в 16:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе:

27-го августа 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ван Де Зандшульп/Хаазе, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ван Де Зандшульп/Хаазе выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Коппеянс/Мартос Хорнес

Этот турнир Коппеянс/Мартос Хорнес проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Коппеянс/Мартос Хорнес может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Коппеянс/Мартос Хорнес однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Коппеянс/Мартос Хорнес имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Коппеянс/Мартос Хорнес левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Коппеянс/Мартос Хорнес хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ван Де Зандшульп/Хаазе

На этом турнире Ван Де Зандшульп/Хаазе выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ван Де Зандшульп/Хаазе снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ван Де Зандшульп/Хаазе чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ван Де Зандшульп/Хаазе уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ван Де Зандшульп/Хаазе зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Коппеянс/Мартос Хорнес и Ван Де Зандшульп/Хаазе впервые будут встречаться между собой. Если Коппеянс/Мартос Хорнес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ван Де Зандшульп/Хаазе пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Коппеянс/Мартос Хорнес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Коппеянс/Мартос Хорнес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе (27-го августа 2020 года), ставки и коэффициенты

Коппеянс/Мартос Хорнес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Коппеянс/Мартос Хорнес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Коппеянс/Мартос Хорнес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Коппеянс/Мартос Хорнес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Коппеянс/Мартос Хорнес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Коппеянс/Мартос Хорнес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Коппеянс/Мартос Хорнес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ван Де Зандшульп/Хаазе

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ван Де Зандшульп/Хаазе хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ван Де Зандшульп/Хаазе никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ван Де Зандшульп/Хаазе сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ван Де Зандшульп/Хаазе всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Коппеянс/Мартос Хорнес и Ван Де Зандшульп/Хаазе начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Коппеянс/Мартос Хорнес и Ван Де Зандшульп/Хаазе показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Коппеянс/Мартос Хорнес и Ван Де Зандшульп/Хаазе провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Коппеянс/Мартос Хорнес и Ван Де Зандшульп/Хаазе действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе: кто пройдет в следующий раунд?

Коппеянс/Мартос Хорнес и Ван Де Зандшульп/Хаазе которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Коппеянс/Мартос Хорнес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ван Де Зандшульп/Хаазе хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Коппеянс/Мартос Хорнес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ван Де Зандшульп/Хаазе умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Коппеянс/Мартос Хорнес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ван Де Зандшульп/Хаазе вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Коппеянс/Мартос Хорнес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коппеянс/Мартос Хорнес — Ван Де Зандшульп/Хаазе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Коппеянс/Мартос Хорнес и Ван Де Зандшульп/Хаазе. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Коппеянс/Мартос Хорнес и для Ван Де Зандшульп/Хаазе, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-285128-yakopo-berrettini-peter-makk-prognoz-specialista-na-match-27-08-20/