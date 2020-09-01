Прогноз Алессандра Симон — Федерика Ди Сарра (01-го сентября), ставки и коэффициенты

Алессандра Симон — Федерика Ди Сарра. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.09.20)

01.09.2020 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алессандра Симон , а противостоять в этом поединке будет Федерика Ди Сарра.



Судья теннисного матча Алессандра Симон — Федерика Ди Сарра должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01.09.2020, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Алессандра Симон имеет четыре победы, то Федерика Ди Сарра может похвастаться лишь двумя победами.



Алессандра Симон — Федерика Ди Сарра. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 01.09.2020 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Алессандра Симон — Федерика Ди Сарра вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Алессандра Симон

Алессандра Симон отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Алессандра Симон проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Алессандра Симон проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Алессандра Симон играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Алессандра Симон больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Федерика Ди Сарра

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Федерика Ди Сарра теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Федерика Ди Сарра имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Федерика Ди Сарра испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Федерика Ди Сарра выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Федерика Ди Сарра занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Алессандра Симон» — «Федерика Ди Сарра»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Алессандра Симон — Федерика Ди Сарра. Прогноз, ставки на матч(01.09.20)

Алессандра Симон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Алессандра Симон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Алессандра Симон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Алессандра Симон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Алессандра Симон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Алессандра Симон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Алессандра Симон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Федерика Ди Сарра

Федерика Ди Сарра лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Федерика Ди Сарра играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Федерика Ди Сарра начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Федерика Ди Сарра выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Федерика Ди Сарра сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Алессандра Симон — Федерика Ди Сарра Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Алессандра Симон — Федерика Ди Сарра: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Алессандра Симон сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Федерика Ди Сарра имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Алессандра Симон – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алессандра Симон — Федерика Ди Сарра. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Алессандра Симон и Федерика Ди Сарра сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Алессандра Симон, и Федерика Ди Сарра будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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