Прогноз МБА Москва (жeн) — Енисей (жен) (04 сентября), ставки и коэффициенты

МБА Москва (жeн) — Енисей (жен). Прогноз, ставки на матч. Товарищеские матчи клубов (04.09.20)

04.09.2020 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Товарищеские матчи клубов, в котором на своей площадке местный клуб МБА Москва (жeн) примет соперника по национальному первенству Енисей (жен).



04.09.2020 состоится баскетбольный матч МБА Москва (жeн) – Енисей (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 15:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



МБА Москва (жeн) — Енисей (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) проводит на своей площадке, и 04.09.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Енисей (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 15:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба МБА Москва (жeн), а один раз сильнее были игроки БК Енисей (жен).

МБА Москва (жeн)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба МБА Москва (жeн), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. МБА Москва (жeн) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба МБА Москва (жeн) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Енисей (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Енисей (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Енисей (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Енисей (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч МБА Москва (жeн) — Енисей (жен)

На 04.09.2020 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч МБА Москва (жeн) — Енисей (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 15:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч МБА Москва (жeн) — Енисей (жен) 04.09.2020

МБА Москва (жeн)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Енисей (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Енисей (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Енисей (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Енисей (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч МБА Москва (жeн) — Енисей (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 04.09.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние МБА Москва (жeн) — Енисей (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 15:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

МБА Москва (жeн) — Енисей (жен): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб МБА Москва (жeн) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Енисей (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Енисей (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Енисей (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ МБА Москва (жeн) — Енисей (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба МБА Москва (жeн) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба МБА Москва (жeн) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба МБА Москва (жeн) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Енисей (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Енисей (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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