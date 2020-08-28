Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.09.20)

Прогноз Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд (04 сентября), ставки и коэффициенты

Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд (04-го сентября), ставки и коэффициенты

04-го сентября в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата LTA Бритиш Тур, в котором на корт выйдут Эрин Ричардсон , а противостоять в этом поединке будет Лиллиян Моулд.



Теннисное противостояние Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 04-го сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Эрин Ричардсон является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Эрин Ричардсон имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 04-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лиллиян Моулд. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Эрин Ричардсон имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Эрин Ричардсон

По непонятным причинам Эрин Ричардсон в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Эрин Ричардсон теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Эрин Ричардсон занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Эрин Ричардсон играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Эрин Ричардсон имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Лиллиян Моулд

На этом турнире Лиллиян Моулд выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Лиллиян Моулд снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Лиллиян Моулд чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Лиллиян Моулд уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Лиллиян Моулд зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

LTA Бритиш Тур, Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд

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Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.09.20)

Эрин Ричардсон

Несмотря на внушительный возраст, Эрин Ричардсон демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Эрин Ричардсон гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Эрин Ричардсон обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Эрин Ричардсон снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Эрин Ричардсон может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лиллиян Моулд

Несмотря на свой молодой возраст, Лиллиян Моулд демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Лиллиян Моулд уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Лиллиян Моулд станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Лиллиян Моулд, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Лиллиян Моулд умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Лиллиян Моулд имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Эрин Ричардсон и Лиллиян Моулд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Эрин Ричардсон и Лиллиян Моулд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Эрин Ричардсон и Лиллиян Моулд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Эрин Ричардсон и Лиллиян Моулд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Эрин Ричардсон и Лиллиян Моулд, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Эрин Ричардсон и Лиллиян Моулд уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эрин Ричардсон — Лиллиян Моулд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Эрин Ричардсон и Лиллиян Моулд.



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