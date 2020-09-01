Прогноз Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO) (08.09.2020), ставки и коэффициенты

Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO). Прогноз, ставки на матч. NBA 2K20 (08.09.20)

08-го сентября 2020 года в 00:48 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) примет соперника по национальному первенству Сакраменто Кингз (BEPADO).



Главный тренер баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (Zo0m) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 08-го сентября 2020 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Сакраменто Кингз (BEPADO). Игра, которая начнется в 00:48 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO) назначен на 08-го сентября 2020 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 00:48 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Мемфис Гриззлис (Zo0m)

В этом сезоне баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Мемфис Гриззлис (Zo0m) нет более травмированных игроков основы.



Сакраменто Кингз (BEPADO)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (BEPADO) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (BEPADO) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (BEPADO) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO)

На 08-го сентября 2020 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 00:48 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сакраменто Кингз (BEPADO) удалось одержать победу у себя дома.



Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO) (08-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Мемфис Гриззлис (Zo0m)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Мемфис Гриззлис (Zo0m) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (Zo0m) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сакраменто Кингз (BEPADO)

Два года назад баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (BEPADO) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (BEPADO) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO), который должен пройти 08-го сентября 2020 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:48 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Мемфис Гриззлис (Zo0m) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (Zo0m) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (BEPADO) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Сакраменто Кингз (BEPADO) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гриззлис (Zo0m) — Сакраменто Кингз (BEPADO). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Мемфис Гриззлис (Zo0m) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Zo0m) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Сакраменто Кингз (BEPADO) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сакраменто Кингз (BEPADO) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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