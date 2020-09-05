Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан: ставим на двойные ошибки

Прогноз Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан (09 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан 09 сентября

09 сентября в 18:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Стевенс/Хоедт , а противостоять в этом поединке будет Леклерки/Нгуен Тан.



Судья теннисного матча Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан должен дать знак о старте игры в 18:45 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09 сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Стевенс/Хоедт и Леклерки/Нгуен Тан более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Стевенс/Хоедт имеет четыре победы, то Леклерки/Нгуен Тан может похвастаться лишь двумя победами.



Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Стевенс/Хоедт имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09 сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Леклерки/Нгуен Тан. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:45. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Стевенс/Хоедт имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Стевенс/Хоедт

Болельщики ожидали, что на этом турнире Стевенс/Хоедт продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Стевенс/Хоедт в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Стевенс/Хоедт сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Стевенс/Хоедт немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Леклерки/Нгуен Тан

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Леклерки/Нгуен Тан на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Леклерки/Нгуен Тан демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Леклерки/Нгуен Тан имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Леклерки/Нгуен Тан намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Леклерки/Нгуен Тан не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Леклерки/Нгуен Тан будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Леклерки/Нгуен Тан и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Леклерки/Нгуен Тан умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Стевенс/Хоедт и Леклерки/Нгуен Тан. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан (09 сентября), ставки и коэффициенты

Стевенс/Хоедт

На данном турнире Стевенс/Хоедт выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Стевенс/Хоедт выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Стевенс/Хоедт допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Стевенс/Хоедт особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Стевенс/Хоедт, это умение играть на травяных кортах.

Леклерки/Нгуен Тан

Этот сезон Леклерки/Нгуен Тан проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Леклерки/Нгуен Тан снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Леклерки/Нгуен Тан слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Леклерки/Нгуен Тан допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Стевенс/Хоедт и Леклерки/Нгуен Тан, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Стевенс/Хоедт и Леклерки/Нгуен Тан играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Стевенс/Хоедт, и Леклерки/Нгуен Тан неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Стевенс/Хоедт и Леклерки/Нгуен Тан из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Леклерки/Нгуен Тан относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Леклерки/Нгуен Тан проводит второй или третий матч. А вот Стевенс/Хоедт как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Стевенс/Хоедт, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Стевенс/Хоедт без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Стевенс/Хоедт вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стевенс/Хоедт — Леклерки/Нгуен Тан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Стевенс/Хоедт и Леклерки/Нгуен Тан.



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