Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу: порядок побьёт класс

Прогноз Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу (10-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу (10.09.2020), ставки и коэффициенты

10.09.2020 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Микульските/Уеда , а противостоять в этом поединке будет Алвеш/Грамматикопулу.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 10.09.2020. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 10.09.2020, так что в разделе тенниса можно найти поединок Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:00 по Москве, пока не начался поединок. Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Микульските/Уеда

Этот турнир Микульските/Уеда проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Микульските/Уеда может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Микульските/Уеда однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Микульските/Уеда имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Микульските/Уеда левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Микульските/Уеда хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Алвеш/Грамматикопулу

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Алвеш/Грамматикопулув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Алвеш/Грамматикопулу играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Алвеш/Грамматикопулу держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Алвеш/Грамматикопулу демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Алвеш/Грамматикопулу находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Микульските/Уеда» — «Алвеш/Грамматикопулу»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу (10.09.2020), ставки и коэффициенты

Микульските/Уеда

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Микульските/Уеда, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Микульските/Уеда уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Микульските/Уеда старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Микульските/Уеда, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Микульските/Уеда не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Микульските/Уеда все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Микульските/Уеда точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Алвеш/Грамматикопулу

Выступать в зале Алвеш/Грамматикопулу не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Алвеш/Грамматикопулу старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Алвеш/Грамматикопулу принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Алвеш/Грамматикопулу демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Алвеш/Грамматикопулу даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Алвеш/Грамматикопулу хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Микульските/Уеда имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алвеш/Грамматикопулу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Микульските/Уеда превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алвеш/Грамматикопулу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Микульските/Уеда гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Микульските/Уеда — Алвеш/Грамматикопулу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Микульските/Уеда и Алвеш/Грамматикопулу.



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