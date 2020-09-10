|
ПРИБЫЛЬ ЗА ИЮЛЬ 2020
С УЧЁТОМ ПРОГРЕССИИ
133800 руб.
ВЫИГРЫШНЫХ: 23
ПРОИГРЫШНЫХ: 4
Статистика за 12 месяцев
Внимание! taimaut.ru не проводит игры на деньги и не принимает ставки. Наш сервис оказывает исключительно консультативные виды услуг в качестве прогнозов на спортивные события исключительно на условиях Оферты.
На одном из данных ресурсах вы можете оставить отзыв о своем опыте сотрудничества с нашим сервисом. Как правильно оставить отзыв и получить 40% скидку на месячную подписку читайте тут.
|
Преимущества
Бесплатный прогноз:
Прогноз Бургос — Фуэнлабрада (11-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты
Бургос — Фуэнлабрада. Прогноз, ставки на матч. Товарищеские матчи клубов (11.09.20)
11-го сентября 2020 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Товарищеские матчи клубов, в котором на своей площадке местный клуб Бургос примет соперника по национальному первенству Фуэнлабрада.
Баскетбольный поединок Бургос – Фуэнлабрада пройдет в рамках престижного турнира 11-го сентября 2020 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 20:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Бургос.
Бургос — Фуэнлабрада. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?
После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Бургос возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Фуэнлабрада. Данный поединок будет сыгран 11-го сентября 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 20:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Фуэнлабрада лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.
Бургос
Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Бургос отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Бургос проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Бургос занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.
Фуэнлабрада
После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Фуэнлабрада понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Фуэнлабрада выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Фуэнлабрада сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.
Прогноз и ставка от taffnews.ru
На 11-го сентября 2020 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Бургос — Фуэнлабрада. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 20:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Бургос дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Фуэнлабрада удалось одержать победу у себя дома.
Бургос — Фуэнлабрада. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.09.20)
Бургос
В этом сезоне баскетбольный клуб Бургос и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бургос играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.
Фуэнлабрада
В прошлом матче баскетбольный клуб Фуэнлабрада потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Фуэнлабрада и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Фуэнлабрада находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.
Сегодня матч Бургос — Фуэнлабрада Прогнозы от БК «БалтБет»
Баскетбольный клуб Бургос после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11-го сентября 2020 года сыграет матч против БК Фуэнлабрада. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бургос также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.
Бургос — Фуэнлабрада: в ожидании «трёхочковых бросков»
В этом сезоне у баскетбольного клуба Бургос подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Бургос и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Бургос еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Бургос сыграет в конкретном матче.
На прошлой неделе баскетбольный клуб Фуэнлабрада все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Фуэнлабрада также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Фуэнлабрада продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.
СЕГОДНЯ МАТЧ Бургос — Фуэнлабрада. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ
В последнее время баскетбольный клуб Фуэнлабрада испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Фуэнлабрада хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.
http://evolvegame.ru/cat1-290066-ural-legion-club-victory-prognoz-professionala-11-09-20/
Читайте также:МФК Скалица — ЖП Шпорт прогноз профессионала 05.09.20
Южная Корея (3х3) — Таиланд (3х3) прогноз специалиста на футбол 11.09.20
Прогноз Knights (Yellow) — Mariners (Blue) (07-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты
Ставки на матч Барселона – Шанхай СИПГ, прогноз на футбол от 11.09.20
Прогноз Симон Карр — Сергей Фомин (10-го сентября), ставки и коэффициенты
Прогноз Nets — Celtics (10-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ВфБ Гиншеим — Рот-Вайсс Хадамар от эксперта 06.09.20
Нидерланды (4х4) — Аргентина (4х4): прогноз, ставки букмекера на матч. Dragon League 4х4 09.09.20
Прогноз Тьяго Сейбот — Антоан Хоан (10.09.2020), ставки и коэффициенты
Прогноз Мишель Дзчачангирова — Эмма Уилсон (04 сентября), ставки и коэффициенты
Оденсе (жен) — Ольборг (жен): прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Дании 09.09.20
Сегодня матч Дебрецен II — Балашшадьярмат. Прогнозы и ставки от эксперта 05.09.20
Гангалин Юнайтед (23) — Кума Тайгерз (23): прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 06.09.20
КД Пуерто Кито — Америка де Куито: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Эквадора 11.09.20
Прогноз на матч Решица — Петролул. Рекомендуемые ставки от экспертов 06.09.20
Калькулятор дохода
Первоначальная сумма ставки
10000 рублей.
Июнь
+ 198200 руб
Май
+ 110700 руб
Апрель
+ 155500 руб
Март
+ 125100 руб
Рассчитано по результатам прибыли предыдущих месяцев