НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.09.20)

Прогноз НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен) (17 сентября), ставки и коэффициенты

НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен) (17-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

17-го сентября 2020 года в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен) примет соперника по национальному первенству НГПУ Новосибирск (жен).



Баскетбольный поединок НГУ Санкт Пeтербург (жен) – НГПУ Новосибирск (жен) пройдет в рамках престижного турнира 17-го сентября 2020 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 14:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба НГУ Санкт Пeтербург (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК НГПУ Новосибирск (жен). Данный поединок будет сыгран 17-го сентября 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 14:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба НГПУ Новосибирск (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

НГУ Санкт Пeтербург (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК НГУ Санкт Пeтербург (жен) нет более травмированных игроков основы.



НГПУ Новосибирск (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб НГПУ Новосибирск (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб НГПУ Новосибирск (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба НГПУ Новосибирск (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Студенческая лига, НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен)

Баскетбольный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 17-го сентября 2020 года. На этот раз соперником хозяев будет НГПУ Новосибирск (жен), так что в 14:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.09.20)

НГУ Санкт Пeтербург (жен)

Сейчас баскетбольный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу НГУ Санкт Пeтербург (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

НГПУ Новосибирск (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб НГПУ Новосибирск (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб НГПУ Новосибирск (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба НГПУ Новосибирск (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 17-го сентября 2020 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба НГУ Санкт Пeтербург (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба НГУ Санкт Пeтербург (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба НГУ Санкт Пeтербург (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб НГУ Санкт Пeтербург (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб НГПУ Новосибирск (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба НГПУ Новосибирск (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб НГПУ Новосибирск (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ НГУ Санкт Пeтербург (жен) — НГПУ Новосибирск (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба НГУ Санкт Пeтербург (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба НГУ Санкт Пeтербург (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба НГУ Санкт Пeтербург (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба НГПУ Новосибирск (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб НГПУ Новосибирск (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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