Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович. Прогноз, ставки на матч(17.09.20)

Прогноз Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович (17.09.2020), ставки и коэффициенты

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович (17-го сентября 2020 года), ставки и коэффициенты

17-го сентября 2020 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Ньирич/Раданович.



Буквально несколько дней назад Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Ньирич/Раданович играли свои матчи, а теперь уже 17-го сентября 2020 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 15:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 17-го сентября 2020 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Ньирич/Раданович не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:00 по МСК.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

По непонятным причинам Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Ньирич/Раданович

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ньирич/Раданович теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ньирич/Раданович имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ньирич/Раданович испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ньирич/Раданович выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ньирич/Раданович занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Ньирич/Раданович впервые будут встречаться между собой. Если Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ньирич/Раданович пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович. Прогноз, ставки на матч(17.09.20)

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

К данному турниру Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ньирич/Раданович

В этом сезоне Ньирич/Раданович не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ньирич/Раданович сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ньирич/Раданович допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ньирич/Раданович допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ньирич/Раданович демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Ньирич/Раданович. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Ньирич/Раданович, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Ньирич/Раданович уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Ньирич/Раданович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Ньирич/Раданович, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-292175-stavki-na-match-silviya-nirich-deyana-radanovich-prognoz-na-tennis-ot-17-09-20/